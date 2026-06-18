Mónica Esteban, presidenta i fundadora de la Fundació Juegaterapia, ha presentat a Madrid el seu llibre ‘La quimio jugando se pasa volando’, una obra que recull l’origen, l’evolució i l’impacte d’una fundació que ha transformat l’experiència hospitalària de nens i nenes amb càncer a través del joc.
L’acte va ser presentat pel periodista Jon Sistiaga i va comptar amb la participació del doctor Mario Alonso Puig, autor del pròleg i patró d’honor de la Fundació. Mónica Esteban va estar acompanyada també per l’Ilan, la Sofía i la Carla, tres infants en tractament oncològic i protagonistes fonamentals de la història de Juegaterapia, que van compartir amb els assistents els seus testimonis i vivències, posant veu a l’impacte que el joc té durant el procés de la malaltia.
‘La quimio jugando se pasa volando’ relata una història real nascuda d’un gest senzill: la decisió de Mónica Esteban de regalar una consola a en Jorge, un nen de vuit anys que afrontava un tractament especialment dur. Aquell moment va marcar un abans i un després: no només va canviar l’actitud del petit durant el tractament, sinó també la vida de Mónica, que va abandonar la seva carrera en publicitat per fundar Juegaterapia.
Des d’aleshores, l’organització ha treballat per humanitzar els hospitals i demostrar que el joc pot ser una eina clau per millorar el benestar emocional dels pacients oncològics pediàtrics i de les seves famílies.
«El llibre és el resultat d’un procés molt personal que ha anat madurant durant anys, fins a convertir-se en un relat de 16 anys d’història condensats en 220 pàgines plenes de somriures i alguna llàgrima. Recull els reptes, els aprenentatges, les il·lusions i, sobretot, l’amor que han acompanyat el naixement i el creixement de la Fundació Juegaterapia», va assenyalar Mónica Esteban, autora del llibre.
Una mirada humana al càncer infantil
Durant la presentació, Jon Sistiaga va destacar el valor d’una història que neix d’una experiència real i que permet apropar-se al càncer infantil des d’una mirada humana, directa i esperançadora.
«Ahir vaig presentar el llibre de Mónica no només com a periodista, sinó també com a pare d’una nena que va passar per un càncer amb només 14 anys. Sé perfectament el valor curatiu que van tenir en aquell moment els somriures, les rialles, la imaginació, la il·lusió, l’humor i l’amor… Els pilars amb què treballen a Juegaterapia», va afirmar el periodista durant l’acte.
Per la seva banda, el doctor Mario Alonso Puig, autor del pròleg del llibre, va subratllar la importància del joc com una eina capaç d’acompanyar emocionalment els infants durant el procés de la malaltia.
«El joc no és un premi ni un simple passatemps; és una necessitat vital per al desenvolupament i el benestar de qualsevol nen. A través del joc, els infants aprenen, imaginen, creen vincles i troben la força necessària per afrontar fins i tot les circumstàncies més difícils. També durant la malaltia, jugar els ajuda a mantenir la il·lusió, l’esperança i la fortalesa interior».
La tasca de Juegaterapia durant aquests 16 anys recorda que l’hospital no ha de ser un lloc on la infància quedi en suspens, sinó un espai on continuïn existint oportunitats per jugar, somriure i somiar. Quan un infant juga, recupera una part essencial de la seva infància i activa recursos emocionals que contribueixen al seu benestar i resiliència.
Testimonis en primera persona
Els testimonis de les famílies protagonistes també van ocupar un lloc central en la presentació. Les seves experiències reflecteixen com el joc pot convertir-se en un refugi dins de l’hospital: una manera de recuperar moments de normalitat, alleujar la duresa dels tractaments i acompanyar emocionalment tant els infants com les seves famílies.
«Quan passes mesos ingressada en un hospital, gairebé sense poder-te moure pels efectes dels tractaments, entre consultes, proves, punxades i llàgrimes, tenir un lloc on evadir-te per un moment ho canvia tot. Poder sortir a l’aire lliure, sentir el sol a la pell, respirar, desconnectar i oblidar-te una estona que estàs malalta… això és per a mi un Jardí de Juegaterapia», va compartir la Carla, una adolescent de 14 anys en tractament oncològic.
A través d’aquestes històries reals, l’obra mostra infants que somriuen enmig del tractament, pares que troben un respir i professionals sanitaris que han estat testimonis de l’impacte positiu del joc en el benestar emocional dels seus pacients. Són testimonis que ajuden a entendre la missió de la Fundació Juegaterapia: que els nens continuïn sent nens.
Un nou impuls per a Juegaterapia
La publicació de ‘La quimio jugando se pasa volando’ marca una nova fita per a la Fundació Juegaterapia, consolidant la seva història i obrint una nova via per continuar sensibilitzant sobre la importància d’humanitzar el càncer infantil.
L’obra és també un homenatge a totes les persones que han format i formen part de la fundació: infants, famílies, professionals sanitaris, donants, col·laboradors i hospitals.
Els drets d’autor es destinaran íntegrament als projectes de la Fundació Juegaterapia, que des de la seva creació ha desenvolupat 90 projectes en hospitals espanyols i 27 d’internacionals, amb una inversió global superior als 12 milions d’euros. Actualment, la fundació manté 12 projectes d’humanització en marxa, entre els quals dos d’internacionals a l’Hospital Pablo Tobón de Medellín i a l’IPO de Lisboa.
El llibre ja es pot adquirir en prevenda a través d’Amazon, Fnac, El Corte Inglés i Todos tus libros.