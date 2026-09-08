Jacob Petrus adverteix a l’eFORUM 2026 que “el canvi climàtic ja no és una hipòtesi”

El geògraf i divulgador ambiental Jacob Petrus va advertir durant la jornada inaugural de l’eFORUM 2026, celebrada a Palma, que “el canvi climàtic ja no és una hipòtesi, sinó una realitat incontestable, i la transició ecològica s’ha convertit en una necessitat immediata”.
El director del programa ‘Aquí la Tierra’ de TVE va participar en la ponència ‘El Mediterrani: un punt crític davant la crisi climàtica’, dins del bloc dedicat a l’aigua i la sostenibilitat, on va alertar sobre l’especial vulnerabilitat de la conca mediterrània enfront de l’escalfament global.
Durant la seva intervenció, Petrus va assenyalar que aquesta regió està experimentant un increment de les nits tropicals, episodis de pluges torrencials més intensos, temporals marins que afecten les costes i conseqüències directes sobre activitats com la pesca o l’agricultura.
“Els riscos són globals, però profundament locals”, va afirmar el divulgador, qui va insistir que la resposta enfront de la crisi climàtica no pot recaure exclusivament en les administracions o en les grans companyies.
En aquest sentit, va defensar la necessitat d’implicar el conjunt de la societat davant reptes com l’escassetat d’aigua, la contaminació, la pèrdua de biodiversitat o la seguretat alimentària. “La ciutadania ha de comprendre els problemes i les solucions per a implicar-se de manera activa”, va remarcar.
Petrus també va destacar el paper d’espais de debat com el eFORUM per a traslladar informació rigorosa i transparent en un context marcat per la desinformació i la immediatesa, i contribuir així a generar una major consciència social sobre la transició cap a models més sostenibles.
L’edició 2026 del eFORUM va reunir a Mallorca a experts, representants institucionals i teixit empresarial per a abordar qüestions relacionades amb la gestió de l’aigua, les energies renovables i la protecció dels ecosistemes. Va comptar amb la col·laboració de la Fundació Mallorca Turisme responsable, l’Agència Estratègica de Turisme de les Illas Balears, la Conselleria d’Energia i empresa, Garden, Melchor Mascaró, Aenor i Autoritat Portuària dels Illes Balears.
La jornada inaugural va comptar també amb la participació de la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, qui va definir l’actual etapa com “la legislatura de l’aigua” i va anunciar una inversió de 713 milions d’euros destinada a millorar les infraestructures hídriques i protegir els aqüífers de les illes.
Durant les diferents sessions, especialistes i representants d’entitats com Mallorca Preservation, AENOR i el Clúster de Transició Ecològica van abordar a més mesures relacionades amb la reparació de pèrdues en les xarxes de distribució, la descarbonització, l’impuls de les comunitats energètiques i el desenvolupament de models d’economia circular.