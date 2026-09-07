María Cristina Ginestra, entrenadora personal, revela els exercicis essencials amb manuelles: «A partir dels 40, entrenar força és innegociable»

Estem atrapades en un bucle. Creiem que per estar en forma, per sentir-nos fortes, ens calen hores al gimnàs, màquines caríssimes o rutines que ens esgoten només de llegir-les. Però la realitat, com sempre, és molt més tossuda i, de vegades, també més senzilla.
La veritat és que amb l’edat, el nostre cos té una necessitat urgent que moltes ignorem, un secret per mantenir la joventut muscular que ara et revelarem. I si passes dels 40, ja no hi ha excusa que valgui.
La revelació innegociable: la força dels 40
María Cristina Ginestra, una entrenadora personal amb una visió clara, ens ha obert els ulls. Ella ho diu sense embuts: «A partir dels 40, entrenar força és innegociable». La premissa és tan simple com poderosa: si volem mantenir la nostra massa muscular, guanyar força i moure’ns amb llibertat durant molts anys, les manuelles són les nostres aliades definitives. (Sí, nosaltres també vam pensar: “tan fàcil?”).
No parlem d’aixecar pesos de rècord, ni de convertir-nos en bodybuilders d’elit. Es tracta de donar al múscul l’estímul precís per seguir fort i funcional. Per això, Ginestra ha dissenyat una rutina full-body amb manuelles que promet activar cada racó del nostre cos, sense deixar cap grup muscular de banda. Una autèntica solució al dilema del temps i l’equipament.
Amb una parella de manuelles, tens a les teves mans la clau per blindar el teu futur muscular i articular. És el teu pla B per a una vida plena.
L’arquitectura del moviment: exercicis per al teu cos
Aquesta rutina no és un compendi de moviments a l’atzar. És una arquitectura pensada per a l’eficiència i la sostenibilitat. Ginestra proposa un circuit intensiu: 4 rondes de 12 a 15 repeticions per exercici, amb només 45 segons de descans entre cada moviment. La clau és la fluïdesa i el control, no la pressa.
Imagina’t de peu, amb les cames separades i una mancuella entre les mans. Comences movent el pes del teu cos d’un costat a l’altre, flexionant una cama mentre l’altra es manté estirada. Quan tornes al centre, estires els braços endavant. I al desplaçar-te, la mancuella va cap al pit. Aquest moviment és un tres en un: treballa cames, part superior del cos i, el més important, obliga el core a treballar per estabilitzar-te. És un truc intel·ligent per optimitzar el temps i l’esforç.
Després, Ginestra ens proposa un altre error que moltes cometem: pensar que el pes mort és només per a la part baixa. Ella ho transforma. Amb una mancuella a cada mà, portem el maluc enrere com en un pes mort clàssic. Però quan som a baix, amb l’esquena recta i l’abdomen activat, fem un rem, portant les manuelles cap a les costelles. I en tornar a la posició inicial, un curl de bíceps. Tres moviments en un, sense presses, controlant cada fase. Així maximitzem cada repetició.
I què passa amb el tren superior i el core? Amb les mans recolzades sobre les manuelles i els genolls a terra, iniciem una flexió. En pujar, estenem les cames fins a la posició de planxa i portem un genoll cap a la mà contrària, alternant els costats. Aquí, l’abdomen ha de mantenir-se activat per estabilitzar el cos. És un exercici definitiu per a braços, pit i, sobretot, per a la estabilitat del tronc. (És més dur del que sembla, ho prometem).
Per què aquesta rutina és el teu estalvi de futur?
La connexió és clara: el món actual ens exigeix rapidesa i eficiència. No tenim temps per rutines complexes. La proposta de María Cristina Ginestra és el regal que necessitem. Demostra que amb un parell de manuelles i moviments ben escollits, podem treballar pràcticament tot el cos des de casa, o des d’on vulguis.
És la solució perfecta per a aquells dies en què vols un entrenament complet sense complicar-te la vida. La entrenadora mateixa ho assegura: «Aquí et deixo una rutina on sentiràs tots els teus músculs». I és veritat. Això no és només entrenar; és invertir en la teva mobilitat, la teva força i, en última instància, la teva autonomia futura. És el teu secret per envellir amb dignitat i vitalitat.
No deixis que el temps s’escorri: el moment és ARA
L’argument és clar: a partir dels 40, cuidar el múscul és cuidar-ho tot. No necessitem entrenar més, sinó entrenar de manera intel·ligent i sostenible. La rutina de Ginestra és un impuls, una oportunitat única per reconnectar amb el teu cos i assegurar-te un futur amb menys dolors i més llibertat.
No et quedis amb el dubte. Prepara les teves manuelles, reserva un espai a la teva agenda, encara que siguin 30 minuts, i prova aquest circuit vital. El teu cos no només t’ho agrairà, sinó que te’l demanarà.
Quin és el canvi definitiu que decidiràs fer avui pel teu benestar?