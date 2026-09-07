María Cristina Ginestra, entrenadora personal, revela los ejercicios esenciales con mancuernas: «A partir de los 40, entrenar fuerza es innegociable»

Estamos atrapadas en un bucle. Creemos que para estar en forma, para sentirnos fuertes, necesitamos horas en el gimnasio, máquinas carísimas o rutinas que nos agotan solo de leerlas. Pero la realidad, como siempre, es mucho más testaruda y, a veces, también más sencilla.

La verdad es que con la edad, nuestro cuerpo tiene una necesidad urgente que muchas ignoramos, un secreto para mantener la juventud muscular que ahora te revelaremos. Y si pasas de los 40, ya no hay excusa que valga.

La revelación innegociable: la fuerza de los 40

María Cristina Ginestra, una entrenadora personal con una visión clara, nos ha abierto los ojos. Ella lo dice sin rodeos: «A partir de los 40, entrenar fuerza es innegociable». La premisa es tan simple como poderosa: si queremos mantener nuestra masa muscular, ganar fuerza y movernos con libertad durante muchos años, las mancuernas son nuestras aliadas definitivas. (Sí, nosotros también pensamos: «¿tan fácil?»).

No hablamos de levantar pesos de récord, ni de convertirnos en culturistas de élite. Se trata de dar al músculo el estímulo preciso para seguir fuerte y funcional. Por eso, Ginestra ha diseñado una rutina full-body con mancuernas que promete activar cada rincón de nuestro cuerpo, sin dejar ningún grupo muscular de lado. Una auténtica solución al dilema del tiempo y el equipamiento.

Con un par de mancuernas, tienes en tus manos la clave para blindar tu futuro muscular y articular. Es tu plan B para una vida plena.

La arquitectura del movimiento: ejercicios para tu cuerpo

Esta rutina no es un compendio de movimientos al azar. Es una arquitectura pensada para la eficiencia y la sostenibilidad. Ginestra propone un circuito intensivo: 4 rondas de 12 a 15 repeticiones por ejercicio, con solo 45 segundos de descanso entre cada movimiento. La clave es la fluidez y el control, no la prisa.

Imagínate de pie, con las piernas separadas y una mancuerna entre las manos. Comienzas moviendo el peso de tu cuerpo de un lado a otro, flexionando una pierna mientras la otra se mantiene estirada. Cuando vuelves al centro, estiras los brazos hacia adelante. Y al desplazarte, la mancuerna va hacia el pecho. Este movimiento es un tres en uno: trabaja piernas, parte superior del cuerpo y, lo más importante, obliga al core a trabajar para estabilizarte. Es un truco inteligente para optimizar el tiempo y el esfuerzo.

Después, Ginestra nos propone otro error que muchas cometemos: pensar que el peso muerto es solo para la parte baja. Ella lo transforma. Con una mancuerna en cada mano, llevamos la cadera hacia atrás como en un peso muerto clásico. Pero cuando estamos abajo, con la espalda recta y el abdomen activado, hacemos un remo, llevando las mancuernas hacia las costillas. Y al volver a la posición inicial, un curl de bíceps. Tres movimientos en uno, sin prisas, controlando cada fase. Así maximizamos cada repetición.

¿Y qué pasa con el tren superior y el core? Con las manos apoyadas sobre las mancuernas y las rodillas en el suelo, iniciamos una flexión. Al subir, extendemos las piernas hasta la posición de plancha y llevamos una rodilla hacia la mano contraria, alternando los lados. Aquí, el abdomen debe mantenerse activado para estabilizar el cuerpo. Es un ejercicio definitivo para brazos, pecho y, sobre todo, para la estabilidad del tronco. (Es más duro de lo que parece, lo prometemos).

¿Por qué esta rutina es tu ahorro para el futuro?

La conexión es clara: el mundo actual nos exige rapidez y eficiencia. No tenemos tiempo para rutinas complejas. La propuesta de María Cristina Ginestra es el regalo que necesitamos. Demuestra que con un par de mancuernas y movimientos bien escogidos, podemos trabajar prácticamente todo el cuerpo desde casa, o desde donde quieras.

Es la solución perfecta para aquellos días en los que quieres un entrenamiento completo sin complicarte la vida. La entrenadora misma lo asegura: «Aquí te dejo una rutina donde sentirás todos tus músculos». Y es verdad. Esto no es solo entrenar; es invertir en tu movilidad, tu fuerza y, en última instancia, tu autonomía futura. Es tu secreto para envejecer con dignidad y vitalidad.

No dejes que el tiempo se escape: el momento es AHORA

El argumento es claro: a partir de los 40, cuidar el músculo es cuidarlo todo. No necesitamos entrenar más, sino entrenar de manera inteligente y sostenible. La rutina de Ginestra es un impulso, una oportunidad única para reconectar con tu cuerpo y asegurarte un futuro con menos dolores y más libertad.

No te quedes con la duda. Prepara tus mancuernas, reserva un espacio en tu agenda, aunque sean 30 minutos, y prueba este circuito vital. Tu cuerpo no solo te lo agradecerá, sino que te lo pedirá.

¿Cuál es el cambio definitivo que decidirás hacer hoy por tu bienestar?