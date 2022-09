‘iusport” assegura que PSOE i PP retiren una esmena a la nova Llei de l’Esport que “protegia” el futbol espanyol de la Superliga

El periòdic especialitzat en Dret esportiu ‘iusport’ assegura que PSOE i PP, “de comú acord”, han retirat una esmena conjunta que havien presentat “per a protegir la lliga espanyola de factors externs que podrien posar-la en perill, com la Superliga”. Explica que es tracta d’una esmena a l’article que fa referència a la llicència esportiva i que concloïa assenyalant que “l’atorgament de la llicència mai podrà quedar condicionat a la participació en altres competicions o activitats esportives”. Segons ‘iusport’, “en l’esmena, ara retirada, que havien presentat PSOE i PP s’havia eliminat” el paràgraf final.

“Com pot comprovar-se fàcilment”, afegeix, “l’esmena anava dirigida a permetre a les lligues i federacions espanyoles la possibilitat de denegar una llicència a un club si aquest participa en una competició no reconeguda per la federació nacional, l’europea o la internacional”.

Per això, conclou que la retirada de l’esmena “afebleix” a la RFEF i a LaLiga, “perquè no podran, per exemple, denegar una llicència a un club que participi en una competició com la Superliga, no reconeguda ni per la RFEF, ni per la UEFA, ni per la FIFA”.

“No fa falta recordar”, afegeix el diari, “que la Superliga, en cas que finalment es dugui a terme, suposaria la mort econòmica de totes les lligues nacionals europees”, en entendre que posaria fi a un model europeu de l’esport que combina competència i solidaritat.