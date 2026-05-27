ISDIN renova el seu lideratge al rànquing ‘Forbes’ dels millors fotoprotectores solars

ISDIN torna a liderar en 2026 el panell anual realitzat per la revista ‘Forbes’ sobre els millors fotoprotectores solars a Espanya. Enguany, ISDIN s’ha situat de nou al capdavant en quatre de les cinc categories, sent la principal opció de dermatòlegs i farmacèutics en les tres corresponents a fotoprotectores facials i en la de pediàtrics. Altres marques com Avène, Heliocare i La Roche-Posay també han estat incloses en el rànquing elaborat per experts.
Un grup de dermatòlegs, farmacèutics i pediatres ha analitzat els principals fotoprotectores solars disponibles en el mercat espanyol i han classificat els cinc millors productes dins de cinc categories distintes: fotoprotección facial sense color ni tractament, facial amb color, facial amb tractament específic, corporal i pediàtrica.
Com en 2025, Fusion Water Magic SPF50 de ISDIN lidera la categoria de fotoprotección facial sense color ni tractament. Segons els experts, la seva textura lleugera, frescor i comoditat en l’ús la porten a liderar aquesta categoria. Així mateix, la versió amb color d’aquest fotoprotector, que destaca com fotomaquillaje també per la seva textura lleugera, lidera un any més la categoria dedicada a aquesta mena de productes.
ISDIN també es manté en 2026 com la principal opció dins de la categoria de fotoprotección facial amb tractament específic. Eryfotona AK-NMSC Fluïu SPF100 continua sent la triada per dermatòlegs i farmacèutics per a la prevenció i tractament protector adjuvant de la queratosis actínica (AK) i altres formes de càncer cutani no melanoma (NMSC).
En l’àmbit dels fotoprotectores corporals, els experts han destacat enguany el Solar Esprai de Avène, que lidera la categoria per la seva SPF50 i protecció abans raigs UVA i UVB.
El rànquing es tanca amb la categoria de fotoprotectores pediàtrics, en la qual ISDIN torna a estar en primera posició, aquesta vegada amb la versió per a nens de Fusion Water Magic, que ha estat el més valorat pel jurat.
El panell de Forbes ha estat elaborat amb l’objectiu d’orientar al consumidor en l’elecció de protectors solars de cara a la campanya estival. Segons la publicació, el llistat visibilitza anualment les opcions més destacades del mercat espanyol baix paràmetres tècnics.