ISDIN, fotoprotector oficial del Movistar Team, ha dut a terme revisions cutànies als 45 ciclistes dels equips masculí i femení en el marc de la seva concentració de pretemporada.
Les revisions cutànies (skin checks), realitzades aquesta setmana a l’hotel Gorraiz de Pamplona, són una de les iniciatives que ISDIN impulsa com a part del seu moviment «Love Your Skin», que promou la prevenció del càncer de pell mitjançant la detecció precoç de possibles lesions i la conscienciació sobre els riscos de l’exposició solar.
Les revisions, a càrrec de la dermatòloga Amaia Larumbe, han permès avaluar l’estat de la pell dels esportistes i identificar possibles alteracions cutànies que requereixin seguiment, en línia amb les revisions que ja es van dur a terme en el context del Tour de França.
Aquestes revisions adquireixen una rellevància especial en el ciclisme, una disciplina que comporta una exposició elevada a la radiació ultraviolada: els ciclistes poden passar entre sis i set hores diàries a ple sol, coincidint amb la franja del migdia, en què es concentra la radiació UV més elevada.
«Atesa la gran exposició solar que tenen esports com el ciclisme, és molt important que els esportistes es facin revisions periòdiques amb el seu dermatòleg per prevenir el càncer de pell o qualsevol altra lesió al més aviat possible. Per evitar aquest tipus de lesions i els danys solars, és molt important la fotoprotecció en general, però sobretot abans de les curses i durant tots els entrenaments, tant per via tòpica com fins i tot per via oral», ha explicat la doctora Amaia Larumbe, dermatòloga responsable de les revisions.
SEGUIMENT DERMATOLÒGIC
Aquesta acció dona continuïtat a les revisions dermatològiques que ISDIN va fer als ciclistes abans del Tour de França, el juliol passat, i reforça la importància de mantenir un seguiment periòdic com a mètode de prevenció del càncer de pell més enllà dels grans esdeveniments i les competicions.
«És molt important utilitzar les cremes durant les curses i els entrenaments, quan estem tan exposats al sol», ha subratllat Enric Mas, ciclista del Movistar Team i guanyador de la Volta a Espanya del 2026.
La col·laboració entre ISDIN i el Movistar Team va començar el 2018 amb l’equip femení i s’ha consolidat al llarg dels darrers vuit anys amb l’objectiu de promoure la prevenció i la cura de la pell entre els esportistes professionals. Aquesta aliança, a més, permet aprofitar la visibilitat del ciclisme professional per apropar a la societat la importància de la fotoprotecció.
Més enllà de les revisions cutànies durant les competicions i les pretemporades, com a fotoprotector oficial del Movistar Team, ISDIN proporciona protecció solar als ciclistes, impulsa continguts pedagògics sobre els riscos de l’exposició solar i participa en accions de sensibilització adreçades tant a l’equip com al públic general.
«Treballar amb esportistes professionals t’ajuda a ser encara més conscient de la importància que tenen la cura de la pell i la protecció solar. És imprescindible en la meva rutina diària», ha afegit Isabel de la Vega, directora de comunicació del Movistar Team.
Aquesta col·laboració forma part del moviment «Love Your Skin», amb què ISDIN impulsa iniciatives d’educació, prevenció i investigació per avançar cap a un futur sense càncer de pell, treballant conjuntament amb dermatòlegs, institucions científiques i referents de l’esport d’elit.
En aquest sentit, el laboratori també és present en altres grans cites esportives, com Roland-Garros, on promou revisions dermatològiques per avaluar la salut de la pell dels tennistes, i el torneig Banc Sabadell Comte de Godó. Aquestes iniciatives, així com la col·laboració amb ambaixadors com Carlos Alcaraz, Mirra Andreeva, Martín Landaluce, Marta Ortega i Ona Carbonell, formen part de l’aposta d’ISDIN per convertir l’esport d’elit en un altaveu de la importància de la fotoprotecció diària.