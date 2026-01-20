homming tanca 2025 amb més de 80.000 actius gestionats

homming, la plataforma ‘proptech’ de la categoria del property management, ha duplicat el nombre d’actius gestionats en 2025 respecte a l’any anterior. En total, la companyia ha tancat l’exercici amb més de 80.000 actius gestionats a través de la seva plataforma, mitjançant la qual gestiona anualment més de 1.400 milions d’euros en rendes que impliquen més de 100.000 usuaris.
Segons va indicar, aquestes xifres consoliden a homming com una de les startups de referència en el mercat immobiliari a Espanya, gràcies a la seva aposta per la professionalització del lloguer, com destaca Jorge Montero, CEO i cofundador de homming. “Al llarg d’aquest últim any, hem enfortit la nostra activitat, ampliant el volum d’actius, la base d’usuaris i les rendes sota gestió. Aquest avanç és reflex directe del nostre enfocament innovador i del treball constant de l’equip de homming. Estem convençuts que treballar per una gestió del lloguer cada vegada més professional és fonamental per a dinamitzar el mercat, tant per a propietaris com gestors de petites, mitjanes i grans carteres d’habitatge”.
Així mateix, la plataforma ha formalitzat més de 30.000 nous contractes al llarg de l’exercici, reforçant el seu paper com a aliat tecnològic per a gestors i propietaris que busquen professionalitzar la gestió del lloguer i millorar l’eficiència en els processos de conciliació de pagaments i cobraments i la relació amb els inquilins.
A més, la companyia ha estat reconeguda en el Living Summit (Coword) pel seu impacte en la digitalització del property management en actius de mitjà i llarg termini, i ha participat activament en les principals trobades del sector immobiliari i proptech, com a AVENC, Living Summit, Fòrum NPL & Real Estate Summit, Proptech Thursday i més fòrums especialitzats en inversió, innovació i emprenedoria.
CREIXEMENT
Al llarg de l’any, la companyia ha llançat més de 90 noves funcionalitats en el seu web i app. Entre elles, destaca l’adaptació completa a la normativa VeriFactu, implementada de forma anticipada pesi al retard en la seva entrada en vigor, amb l’objectiu d’oferir tranquil·litat i seguretat als seus clients en un entorn regulador canviant. A això se sumen avanços com la conciliació automàtica de pagaments, l’enviament de links de pagament a inquilins, l’actualització automàtica de rendes segons IPC o IRAV, i la millora dels processos de verificació de solvència, entre altres.
En el seu compromís amb la millora generalitzada de tota l’experiència d’usuari, homming ha incorporat també un nou producte de portal d’anuncis i motor de reserves personalitzat per a la web de cada client, així com l’elaboració de reports personalitzats de control d’operacions i rendibilitat dels actius. A més, ha organitzat més de 60 seminaris web formatius, orientats a acompanyar als seus clients en un context normatiu cada vegada més exigent.
Aquest creixement també s’ha vist reflectit en l’evolució de l’equip humà de homming. Al llarg de 2025, la companyia ha incrementat la seva plantilla de 26 a més de 40 professionals, reforçant àrees clau com a producte, tecnologia, atenció al client i operacions, en línia amb la seva aposta per la millora contínua i l’escalabilitat del projecte.
PERSPECTIVES
De cara a 2026, homming preveu mantenir un creixement sòlid amb l’objectiu de superar els 120.000 actius gestionats sota la seva tecnologia. Per a això, centrarà la seva estratègia en la implementació d’intel·ligència artificial en processos clau de la gestió de lloguers, oferint d’una forma especialitzada les eficiències i avantatges de la IA a tots els usuaris de homming; la personalització avançada a cada usuari, adaptant al model de negoci a cada client; i l’aposta per més integracions amb portals, softwares ERP (Entrepresie Resource Planning) i sistemes comptables.
Així mateix, la companyia continuarà impulsant el canal *mobile i desenvolupant solucions orientades a millorar l’eficiència operativa en entorns reguladors complexos, aportant seguretat, traçabilitat, i una reducció significativa del treball manual i administratiu.
“Ara que ha començat el 2026, volem reforçar el nostre compromís de continuar facilitant la gestió del lloguer, treballant per a optimitzar el dia a dia dels nostres clients, i continuar sent la seva opció de referència quan busquen una administració eficient dels seus immobles”, ha ressaltat Montero.