Hilda Siverio, pacient de càncer: “Necessitem recerca que es converteixi en noves oportunitats”

Hilda Siverio, pacient de càncer de mama triple negatiu metastàsic, reclama més recerca per a crear noves oportunitats i arribi a totes les malaltes. D’aquesta manera comença la ‘tiktoker’ de Tenerife Hilda Siverio a relatar la seva història. Una ‘influencer’ amb més d’un milió de seguidors en les seves xarxes que ha decidit donar visibilitat a la seva malaltia des d’un costat més alegre i que convida a viure el dia a dia “perquè el final ja ho sabem”.

Hilda Siverio, a diferència de les més 34.000 dones que pateixen càncer de mama a Espanya, segons xifres de 2020 de Fundació Grup Espanyol de Recerca en Càncer de Mama (Geicam), no pateix un càncer de mama de llaç rosa, sinó el subtipus més agressiu que existeix i que, fins avui, no té cura: el triple negatiu metastàsico. D’aquí la seva insistència que les pacients “necessitem recerca, que aquesta recerca es converteixi en noves oportunitats i que, aquesta oportunitat, arribi a totes”.

Un dels coprotagonistes de la història d’Hilda Siverio és el doctor Javier Cortés, oncòleg i investigador en càncer de mama i director de l’Internacional Breast Cancer Center (IBCC) i investigador translacional del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), que afirma que “el triple negatiu és només un 10-15 per cent dels càncers de mama. En ser menys freqüent té menys recerca que els seus germans, altres subtipus de càncer de mama. Quan parlem de càncer de mama triple negatiu metastàsic, els oncòlegs parlem d’una miqueta més de control de malaltia, una miqueta més de supervivència”.

D’aquí ve que ‘Viure #Unpoquitomás’ sigui el nom del vídeo difós per Hilda Siverio per a compartir la seva realitat, davant la qual afirma que “sempre trio somriure, perquè si amb això pot ser que arrossegui i ajudi a milers de persones com estic fent, ho continuaré fent”.

En aquest sentit, la canària parla de la seva difusió en xarxes com un ‘efecte bumerang’, ja que l’exposar la seva malaltia no sols l’ajuda a ella mateixa a canalitzar la seva malaltia, sinó que dona esperança a moltes persones que, actualment, es troben en una situació similar.

“Hilda ajuda a moltíssimes pacients en donar visibilitat a la seva malaltia d’una forma diferent. Amb aquesta alegria, amb aquesta il·lusió, amb aquesta força, amb aquesta vitalitat”, afegeix el doctor Cortès.

“El que pretenc és donar visibilitat a tot el que es tapa, a tot el que s’oculta”, perquè no es pot oblidar que “sí, hi ha un càncer de mama que és rosa, però les triple negatiu amb metàstasi múltiple no som rosa. Tot el contrari, som un número negre, de les quals perdem la vida”, relata Silverio.

Mal pronòstic

El càncer de mama triple negatiu metastàsic es diferencia d’altres tipus perquè creix i es propaga de forma més ràpida, compta amb opcions de tractament extremadament limitades i té un pitjor pronòstic.

El seu tractament es decideix en conjunt per un equip multidisciplinari conformat per molts professionals amb l’objectiu d’augmentar la supervivència i intentar oferir una bona qualitat de vida al pacient.

A més de quimioteràpia per a determinats casos de càncer de mama triple negatiu metastàsic, en l’actualitat existeixen alguns tractaments innovadors amb bons resultats.

Hilda Siverio ha transmès innombrables vegades en les seves xarxes que confia en la recerca per a continuar vivint una mica més. De fet, fa uns mesos animava al Govern al fet que sigui més àgil a l’hora d’incorporar a Espanya algunes teràpies que poden millorar la vida de moltes pacients, algunes de les quals ja estan aprovades a Europa.