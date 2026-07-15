El Grup Griñó ha inaugurat aquest dimarts a Fuente Álamo (Múrcia) una planta de valorització de residus amb capacitat per tractar fins a 100.000 tones anuals de residus municipals i industrials, en la qual ha invertit prop de vuit milions d’euros.
La companyia ha informat que la instal·lació, gestionada a través de la seva filial Hera Holding, permetrà transformar més del 60% dels residus tractats en matèries primeres reciclades i en combustible sòlid recuperat (CSR).
El CSR és una alternativa als combustibles fòssils que, segons l’empresa, contribueix a reduir les emissions i a aprofitar residus que encara conserven valor energètic.
Amb aquesta infraestructura, el grup reforça el seu model de gestió integral de residus, des del tractament fins a la valorització i la reintroducció dels recursos a la cadena productiva.
La companyia ha celebrat un acte de presentació al qual han assistit el conseller de Medi Ambient, Indústria, Universitats, Recerca i Mar Menor de la Regió de Múrcia, Juan María Vázquez Rojas; l’alcaldessa de Fuente Álamo, Juana María Martínez García, i representants del Grup Griñó, que han recorregut les instal·lacions.
Pla Recircula 2035
Vázquez Rojas ha afirmat que la planta permetrà “avançar en els objectius recollits tant al Pla Industrial 2026-2035 com al Pla Recircula 2035”.
El conseller ha afegit que disposar d’una instal·lació “capaç de transformar i valoritzar residus, també d’origen industrial, reforça la nostra ambició de construir una regió més sostenible i ens permet afrontar el futur amb més garanties”.
Per la seva banda, Martínez García ha assenyalat que es tracta d’una infraestructura que “no només donarà servei a Fuente Álamo pel que fa a la gestió de residus, sinó també al conjunt de municipis de la zona”, i que permetrà avançar cap a “un model més circular i sostenible”.
Vuitanta llocs de treball
El president del Grup Griñó, Joan Griñó, ha assegurat que la planta reflecteix la manera com la companyia entén el futur del sector: “No es tracta només de gestionar residus, sinó de recuperar recursos, generar valor i contribuir de manera real a una economia més circular”.
L’empresa calcula que l’activitat de la planta generarà uns 80 llocs de treball, entre directes i indirectes, abans que acabi l’any.
La posada en marxa de la instal·lació se suma a les tres empreses que el grup ja té operatives a la Regió de Múrcia i forma part de la seva estratègia d’expansió en la gestió de residus.