Grup Albia avança cap a una major inclusió millorant l’accessibilitat dels seus centres funeraris

En el marc del Dia Mundial de Conscienciació sobre l’Accessibilitat, Grup Albia ha reafirmat el seu compromís amb la inclusió social, destacant avanços recents en les seves instal·lacions per a garantir que totes les persones, independentment de les seves capacitats físiques, auditives o visuals, puguin gaudir d’un accés lliure, còmode i autònom.
Va assenyalar que s’ha convertit en la primera funerària a incorporar en els seus centres tecnologies d’adaptació innovadores, com a senyalització específica, codis Navilens, bucles magnètics, guies podotáctiles i pla háptico. Aquestes millores no sols avancen cap a un model d’espais accessibles, sinó que permeten a les persones amb discapacitat física, visual o auditiva moure’s amb major autonomia dins dels centres. Les iniciatives s’inscriuen dins d’un ambiciós pla per a fer totes les instal·lacions de Grup Albia més inclusives i sostenibles, enfortint, així, el seu compromís amb el benestar de totes les famílies.
La companyia impulsa l’accessibilitat dels seus centres a través de la seva col·laboració amb ILUNION, empresa referent en disseny universal i adaptació d’espais, la qual cosa assegura que totes les solucions implementades compleixen amb els més alts estàndards d’accessibilitat i respecte per la diversitat. A més, aquesta aliança segueix els criteris DALCO d’accessibilitat universal, que faciliten la deambulació, aprehensió, localització i comunicació, millorant la qualitat de vida de les persones i afavorint la seva integració social.
Carlos Gallego, director de Sostenibilitat, Comunicació i Màrqueting de Grup Albia, ha explicat que “en Grup Albia, ens esforcem per garantir que els nostres tanatoris siguin espais accessibles, sostenibles i respectuosos, especialment en moments tan delicats com els que viuen els nostres visitants. Volem assegurar que tots, sense importar les seves capacitats, puguin travessar el procés de comiat amb la major tranquil·litat i dignitat”.
Grup Albia va indicar que està creant espais funeraris pensats per a facilitar la mobilitat i la participació de totes les persones en els moments de comiat. Entre les millores implementades s’inclouen els codis Navilens, que permeten als qui tenen discapacitat visual accedir a informació clau a través dels seus dispositius mòbils, i la senyalística adaptada, que inclou contrastos visuals, braille i acte-relleu, per a facilitar l’orientació en individus amb discapacitat visual. A més, s’ha incorporat un pla háptico d’orientació tàctil que proporciona una guia detallada de la distribució dels espais en casos de ceguesa o baixa visió.
També s’han instal·lat línies de botons en relleu, conegudes com a rosetes de presa de decisions, que faciliten l’orientació als qui pateixen ceguesa. Aquestes mesures es complementen amb bucles magnètics en àrees com la recepció, capelles i sales d’assessorament, millorant la comunicació per a persones amb audiòfons o implants coclears.
El Tanatori Crematori de Torrejón de Ardoz ha estat pioner en la implementació de mesures que garanteixen un accés autònom i sense barreres. Per part seva, el Albia Tanatori Crematori Tenerife Nord, l’última incorporació a la xarxa de centres de Grup Albia, ha estat dissenyat per a ser completament accessible. A més, la companyia està implementant millores d’accessibilitat en el Albia Tanatori Crematori Burgos i està estudiant nous projectes per a estendre aquestes adaptacions a altres centres del grup.
A més de les millores físiques en les seves instal·lacions, Grup Albia ha fet un pas important en l’àmbit digital. La seva pàgina web ha obtingut el certificat DInclusive, la qual cosa garanteix que el seu portal sigui accessible i comprensible per a totes les persones, incloent-hi aquelles amb discapacitats visuals o auditives.