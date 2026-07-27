GBSB Global Business School, una institució amb quatre campus (Barcelona, Madrid, Malta i Online), tanca un dels cursos acadèmics més significatius de la seva història, segons ha destacat la mateixa escola, consolidant un model educatiu basat en tres pilars: innovació aplicada, internacionalització genuïna i hiperespecialització.
L’escola ha desenvolupat programes pioners a Espanya en àmbits com la Intel·ligència Artificial aplicada als negocis, la Gestió del Blockchain, FinTech, la Gestió de la Innovació, els eSports, el Negoci Digital i les Smart Cities. Ho fa amb la convicció que les institucions educatives han d’anticipar-se al mercat, i no limitar-se a adaptar-s’hi, desenvolupant nous programes només quan existeix una necessitat real i una sòlida base acadèmica.
Segons Antonio Rodríguez Engelmann, director general de GBSB Global Business School, el paper d’una escola de negocis ha canviat profundament: “La veritable qualitat d’una escola de negocis no es mesura només pels programes que ofereix, sinó per la seva capacitat d’anticipar les competències que les empreses necessitaran d’aquí a cinc o deu anys i de formar els professionals preparats per liderar aquesta transformació”.
Aquest últim curs acadèmic ha comportat també un reconeixement institucional concret. Després d’una auditoria positiva d’AQU Catalunya, el Bachelor of Business Administration and Digital Innovation i el Master of Science in Management de GBSB Global han quedat formalment inscrits en el Registre d’Universitats, Centres i Títols (RUCT) d’Espanya, reforçant les acreditacions ja existents de MFHEA i ACBSP, així com la seva qualificació de cinc estrelles QS obtinguda en tres ocasions.
El juny de 2026, l’Associació Espanyola de Consumidors va situar GBSB Global en primer lloc d’una nova classificació d’escoles de negocis que estan redefinint l’educació empresarial a Espanya, per davant de diverses escoles de negocis espanyoles de gran trajectòria. L’escola també va ser inclosa en la llista 2026 de les Millors Escoles de Negoci d’Espanya de Forbes Espanya.
GBSB Global imparteix tots els seus programes acadèmics en anglès i reuneix estudiants de més de 100 països, creant un entorn multicultural que forma part de la seva metodologia educativa. Aquest curs també ha comportat l’obertura del nou campus insígnia de l’escola al centre de Madrid, a pocs passos del parc del Retiro, ubicat en un edifici històric restaurat amb cura.
A més, el model educatiu incorpora metodologies experiencials com el Design Thinking i LEGO® Serious Play®, juntament amb programes propis d’emprenedoria que connecten els estudiants amb mentors, inversors i l’ecosistema emprenedor.
Impuls AgriTech, desenvolupat conjuntament amb l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i la Generalitat de Catalunya, ha crescut de 8 projectes el 2025 a 12 el 2026, mentre que la G-Accelerator Impact Call —el programa de preacceleració de GBSB Global a Barcelona per a projectes d’impacte en fase inicial, desenvolupat amb la UVic-UCC i la Universitat de Northampton i finançat per la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu— continua creixent, amb prop de 30 projectes en la seva última edició.
El Centre de Recerca de l’escola també continua expandint-se, després d’haver acollit ja la seva primera Conferència Doctoral i l’edició inaugural d’InnoVision, una conferència internacional sobre innovació empresarial, sostenibilitat i transformació estratègica, que actualment està rebent propostes de ponències per a la seva segona edició, que se celebrarà al nou campus de Madrid els pròxims mesos.