Fundación ONCE i AP institute | Universitat Nebrija han posat en marxa les Beques d’Excel·lència AP institute–Fundación ONCE, un programa destinat a facilitar l’accés de les persones amb discapacitat a la formació especialitzada en assumptes públics i govern.
La iniciativa, que es desenvoluparà durant el curs acadèmic 2026-2027, preveu concedir dues beques per cursar programes de postgrau a AP institute, amb una aportació econòmica de Fundación ONCE de fins a 15.000 euros. El programa permetrà finançar part del cost de la matrícula de dues de les principals titulacions del centre universitari: el Màster en Assumptes Públics i Govern, amb una beca que cobrirà el 50% de l’import de la matrícula, i l’Executive Màster en Assumptes Públics, amb una beca que finançarà un terç de l’import de la matrícula. La part restant serà assumida per AP institute i/o per les persones beneficiàries, d’acord amb les condicions establertes en el conveni.
Aquesta iniciativa representa un nou pas en la col·laboració entre Fundación ONCE i AP institute, que el juny del 2026 van subscriure un acord marc per promoure la formació, l’accessibilitat universal i la incorporació de la perspectiva de la discapacitat en les polítiques públiques.
El programa respon al compromís compartit de les dues entitats amb la igualtat d’oportunitats i amb la necessitat d’afavorir que les persones amb discapacitat puguin accedir a espais de formació, lideratge i participació en els assumptes públics.
En paraules de Joan Navarro, president d’AP institute, «els assumptes públics necessiten incorporar totes les mirades i experiències de la nostra societat. Amb aquestes beques volem contribuir a fer que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats de formar-se, participar i ocupar espais de responsabilitat en les institucions, les organitzacions i els àmbits on es dissenyen les polítiques públiques».
EXCEL·LÈNCIA I IGUALTAT D’OPORTUNITATS
Les beques s’adreçaran a persones de nacionalitat espanyola que acreditin un grau de discapacitat igual o superior al 33% i que superin el procés d’admissió corresponent als programes formatius.
La selecció es farà mitjançant un procediment de concurrència competitiva en què es valoraran els mèrits acadèmics i professionals, la situació econòmica i el grau de discapacitat de les candidatures. El comitè de selecció comptarà amb representants de totes dues entitats.
A més del finançament de les matrícules, AP institute garantirà l’accessibilitat dels continguts i les plataformes educatives, així com les adaptacions metodològiques, tecnològiques i dels materials necessàries perquè les persones beneficiàries puguin desenvolupar la seva formació en igualtat de condicions amb la resta de l’alumnat.
Amb aquest programa, Fundación ONCE i AP institute reforcen la seva aposta per una formació en assumptes públics més inclusiva, capaç d’incorporar el talent de les persones amb discapacitat i contribuir a donar més protagonisme a la seva participació en els espais de decisió.