Forbes Espanya ha publicat la seva llista ‘30 Under 30’ de 2026, una selecció de joves menors de 30 anys que destaquen pel seu impacte en àmbits com la intel·ligència artificial, la ciència, l’empresa, la sostenibilitat, la moda, la música, la cultura, l’esport o la innovació social.
Segons la publicació, aquesta nova generació està impulsant projectes amb ambició global i capacitat de transformació real en sectors molt diversos. La llista inclou emprenedors tecnològics, científics, artistes, esportistes, inversors, fundadors de startups i nous referents de l’economia digital i creativa.
Entre els seleccionats figura Manuel Ferreira, d’Adcities, companyia que aspira a construir una mena de “Google Ads” del món real per a la publicitat exterior. També hi apareix María Curtichs, cofundadora d’AP Institute juntament amb la Universitat Nebrija, el primer institut universitari d’assumptes públics a Espanya, a més de promotora de projectes vinculats a la intel·ligència artificial i la formació especialitzada.
En l’àmbit cultural, Forbes inclou Bad Gyal, nom artístic d’Alba Farelo, per la seva projecció internacional i el seu paper en la renovació de la música espanyola; Julio Peña, un dels actors joves amb més projecció després del seu salt de les sèries juvenils a projectes de més ambició artística; i Priscilla Delgado, actriu hispanopertorriquenya incorporada a la tercera temporada d’’Euphoria’. També formen part de la llista Lola Lolita, creadora de contingut i empresària; i Thomas Plocher, de Rimas España, vinculat al desenvolupament estratègic del segell de Bad Bunny al mercat espanyol.
La ciència i la tecnologia tenen un pes rellevant en aquesta edició. Forbes reconeix Alba Meijide, enginyera especialitzada en intel·ligència artificial; Clàudia Soriano, astrofísica i investigadora d’exoplanetes; i Joan Rodríguez, fundador de Quiver AI, companyia centrada en intel·ligència artificial aplicada al disseny gràfic. També destaca Alexander Dillon, Kristian Lukauskis, Marcos Blay i Luis Varona, fundadors de ChatBlu, una startup valenciana que desenvolupa agents d’intel·ligència artificial per automatitzar operacions hoteleres.
En sostenibilitat, energia i medi ambient hi apareixen Elena Martínez, CTO i cofundadora de BlueGea; Fernando Dávila Ponce de León, impulsor de Crowmie, plataforma d’inversió en infraestructures energètiques; i Olivia Mandle, activista ambiental reconeguda per la defensa de la conservació marina i la seva presència en fòrums internacionals. També s’inclou Adrián Senar, Jan Mataró, Francisco Boira, Adriá Barceló, Max Amer i Francisco Bosch, fundadors de Kreios Space, empresa espacial que treballa en satèl·lits capaços d’operar en òrbites ultrabaixes.
La llista incorpora igualment Daniel Gonzálvez, inversor de capital risc especialitzat en ‘deep tech’; Sergio Navarro, fundador de Domoblock, plataforma d’inversió immobiliària digital; Pablo López, d’Innogando, startup gallega centrada en la digitalització de la ramaderia; i Stephany Oliveros, cofundadora de Lyra AI, iniciativa que promou la formació i l’ocupabilitat de dones en intel·ligència artificial.
En moda, consum i nous models de negoci, Forbes reconeix Conra Martínez i Gabriel Morón, fundadors d’Eme Studios; Gloria Rodés i Andrea Estany, d’Enlagloria Salad House; Aida García Bueno, fundadora de Japanese Head Spa; David Camprubí, de Newcop; i Manuel Monterrubio i Antonio Faya, de Pacerin, plataforma especialitzada en la creació de marques natives d’Amazon.
El sector educatiu i d’entreteniment també està representat per Pau Rebollo Turón i Luis Fernández Chacón, cofundadors d’Icon Music Business School, una plataforma de formació per a la indústria musical i de l’entreteniment. En nàutica apareix Víctor Moure, fundador de Kumbra Yachts, companyia que combina disseny, tecnologia i nous models de propietat en el sector dels iots.
En salut, benestar i esport, la llista inclou Carlos Martínez Pardo i Miguel Ortín, cofundadors de Wellbeinn, una ‘healthtech’ espanyola centrada en dades, rendiment físic i longevitat; Eduardo Pena Varela, fundador de Swipet, insurtech especialitzada en assegurances veterinàries; i la Selecció Espanyola de Rugbi 7, reconeguda pels seus resultats internacionals i pel perfil majoritàriament jove dels seus jugadors.
Completen la llista Jon Enríquez, Andoni Enríquez i Beñat Arrizabalaga, cofundadors de Vidext, plataforma d’intel·ligència artificial aplicada a la formació corporativa, així com altres perfils que reflecteixen la diversitat d’una generació que combina tecnologia, internacionalització, propòsit, creativitat i capacitat empresarial.
Amb aquesta edició, Forbes Espanya situa el focus en una nova fornada de talent jove que està guanyant pes en sectors estratègics i que, segons la revista, està construint projectes amb impacte real i abast global des d’Espanya i amb projecció internacional.