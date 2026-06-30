Acaben d’arribar a les rebaixes d’El Corte Inglés les espardenyes ‘blue moon’ de disseny artesanal que portaràs sempre

Arriba l’estiu i, amb ell, l’eterna pregunta: quin calçat ens permet sobreviure a les jornades maratonianes sense renunciar a l’estil? (Sí, nosaltres també hem patit amb sandàlies que prometien el cel i ens regalaven butllofes).
Però atenció, perquè El Corte Inglés ha decidit agitar el mercat abans del previst. Entre les seves noves rebaixes, hem localitzat una joia que està eclipsant la resta de propostes: unes espardenyes d’inspiració marinera que, sincerament, haurien de ser l’uniforme oficial de les pròximes vacances.
L’estètica marinera que mai no falla
El que fa especial aquest model no és només la seva capacitat per combinar amb absolutament tot —des d’un vestit blanc eivissenc fins a uns texans capri—, sinó el seu disseny. Parlem d’un tall en to blue moon que aporta aquesta nota de color sofisticat sense resultar estident.
La clau resideix en l’estructura de la falca. A diferència d’altres models que sacrifiquen l’estabilitat per l’altura, aquesta opció ofereix un equilibri perfecte. És el tipus de calçat que et permet caminar pel passeig marítim o assistir a un sopar improvisat sentint que vas sobre segur. (I admetem-ho, aquesta tranquil·litat no té preu).
Artesania i confort a cada passa
Si mirem els detalls tècnics que defineixen aquest model, trobem una aposta clara per la qualitat. Es tracta d’un disseny amb acabat artesanal, on la fibra natural de la sola s’uneix al teixit amb una precisió que rares vegades veiem en el fast fashion actual.
La sola està reforçada per absorbir l’impacte de la passa, un detall que els teus genolls agrairan al final d’un dia llarg. A més, el tancament ajusta de forma orgànica al turmell, evitant aquesta sensació de “peu solt” que sol arruïnar l’experiència amb altres espardenyes de menor qualitat.
Un estalvi que val la pena
Parlem del preu, perquè aquí és on la notícia es torna viral. El Corte Inglés ha aplicat un descompte agressiu que situa aquestes espardenyes en un rang de preu summament competitiu. És una oportunitat d’or per invertir en una peça que, a diferència d’altres compres impulsives, mantindrà la seva vigència durant diverses temporades.
Quan una firma llança aquestes rebaixes sobre peces de disseny artesanal, l’estoc sol volatilitzar-se en qüestió d’hores. La combinació d’un color tan tendència com el blue moon i la comoditat de la seva falca és, senzillament, el brou de cultiu perfecte perquè s’esgotin els números més comuns.
Com elevar el teu look amb elles?
No et limitis a fer-les servir només amb shorts. La versatilitat d’aquest calçat permet que encaixin perfectament en entorns més formals si saps com equilibrar-les. Uns pantalons de lli fluids en tons neutres o una faldilla midi de setí són els companys ideals per elevar l’estilisme i convertir un conjunt bàsic en alguna cosa digna de revista.
Recorda que, gestionar les teves compres aprofitant aquestes finestres temporals és l’única forma intel·ligent de renovar l’armari sense comprometre el teu pressupost mensual. És una compra mestra, d’aquelles que després agraeixes haver fet quan arriba el primer esdeveniment de l’estiu.
T’esperaràs que volin els números o prefereixes assegurar la teva talla avui mateix? De vegades, la diferència entre vestir bé i sentir-te còmoda durant tot l’estiu és un simple clic. Ja tens pensat el primer destí on estrenaràs aquest disseny artesanal?