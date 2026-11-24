Fluidra ha anunciat que lidera, a través de Fluidra Ventures (el seu fons de capital risc corporatiu especialitzat en startups), la ronda d’inversió en AERISIO Ltd, una companyia nòrdica de tecnologia climàtica i immobiliària amb seu a Finlàndia.
AERISIO desenvolupa solucions intel·ligents de refrigeració urbana d’instal·lació ràpida que creen espais públics més frescos i habitables, contribuint a fer que les ciutats i els edificis estiguin més ben preparats per afrontar la calor. Amb aquesta inversió, Fluidra Ventures aposta per la refrigeració urbana, una nova categoria dins l’àmbit de l’aigua.
Thorsten Muck, director de Commercial Pool de Fluidra i exdirector executiu (CEO) d’OASE, la companyia alemanya especialitzada en tecnologia de fonts i elements aquàtics, s’incorpora a AERISIO com a president del seu Consell d’Administració. A més, Fluidra i AERISIO han signat un acord comercial de proveïdor preferent.
La ronda compta també amb la participació de CoFund d’Innovestor, un vehicle d’inversió finlandès que inverteix juntament amb inversors privats, i d’un grup de family offices i inversors privats finlandesos.
El nou finançament permetrà accelerar la recerca i el desenvolupament, així com la comercialització d’AERISIO Oasis, una font per a vianants, intel·ligent i personalitzable que es pot instal·lar 15 vegades més ràpid que una font tradicional. Oasis incorpora el sistema d’intel·ligència local AERISIO WAVE i està dissenyada per fer front a la calor en espais urbans, immobles comercials i residencials i habitatges privats. AERISIO presentarà Oasis en un municipi espanyol a finals d’aquest any.
Pere Camprovin, director de Fluidra Ventures, ha assenyalat que «a Fluidra Ventures donem suport a emprenedors que desenvolupen noves propostes de valor per contribuir a construir un món millor a través de l’aigua. AERISIO converteix aquesta idea en un producte que les ciutats poden instal·lar en qüestió de dies, i no de mesos. Estem encantats d’aportar l’experiència i la xarxa global de Fluidra per ajudar-los a créixer».
«Amb aquestes noves inversions i el suport dels nostres socis, comptem amb un full de ruta clar i amb el finançament necessari per continuar invertint en el desenvolupament dels productes d’AERISIO i consolidar la nostra presència al sud d’Europa i en altres mercats», ha afirmat Martti Mela, CEO i cofundador d’AERISIO, que ha subratllat que «la participació de Fluidra Ventures i el nomenament de Thorsten com a president del nostre consell reflecteixen el rumb que volem donar a aquesta categoria de productes».
«AERISIO aborda una categoria consolidada, la de les fonts per a vianants, amb un desenvolupament tècnic rigorós i un nou model de subministrament. El seu enfocament centrat en el producte ofereix un gran potencial per a una instal·lació ràpida i a gran escala. Espero contribuir, juntament amb Martti i l’equip, al desenvolupament de l’estratègia de producte i negoci de la companyia», ha assenyalat Thorsten Muck.