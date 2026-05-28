Fluidra nomena director financer a Juan Graham

Fluidra ha anunciat que el seu Consell d’Administració ha nomenat a Juan Graham nou director Financer (CFO). S’incorporarà a la companyia i al Comitè Executiu de Fluidra l’1 de juny de 2026, treballant estretament amb Xavier Tintoré durant els pròxims mesos per a assegurar una transició fluida i coordinada.
Xavier Tintoré deixarà el càrrec de CFO l’1 d’agost de 2026 i continuarà fent costat a la companyia fins a finals d’any com a part de la transició, segons va informar la companyia que va explicar que el nomenament és resultat d’un procés de successió planificat i ordenat, vinculat a la decisió de Xavier Tintoré d’iniciar una nova etapa professional i personal després de 16 anys com CFO de Fluidra.
Juan Graham compta amb més de 25 anys d’experiència internacional en llocs d’alta direcció financera, combinant una sòlida experiència funcional amb una visió operativa i de gestió molt pràctica. Va treballar prop de dues dècades en Johnson & Johnson, on va exercir funcions de lideratge en àrees com a salut del consumidor, operacions de cadena de subministrament, tresoreria, fusions i adquisicions, i finances globals. La seva experiència inclou la gestió financera d’organitzacions de gran escala i complexitat, incloent-hi un negoci amb més de 14.000 milions de dòlars d’ingressos anuals.
Més recentment, Graham ha estat CFO de companyies cotitzades als Estats Units, com FibroGen i Perspective Therapeutics, on va liderar les àrees de finances, relacions amb inversors, IT i planificació estratègica durant etapes de transformació i creixement.
“Estem encantats de donar la benvinguda a Juan a Fluidra. La seva experiència internacional, lideratge financer i visió operativa seran molt valuosos a mesura que continuem executant la nostra estratègia. Estic convençut que Juan contribuirà de manera significativa a la pròxima fase de creixement de Fluidra”, va manifestar Jaime Ramírez, CEO de Fluidra.
Per part seva, Juan Graham va dir que “és un honor i una gran satisfacció incorporar-me a Fluidra en un moment tan rellevant per a la companyia. Estic desitjant treballar estretament amb Jaime, el Comitè Executiu i tot l’equip de Fluidra per a continuar construint sobre les sòlides bases de l’empresa i avançar en les seves prioritats estratègiques”.
Per part seva, Xavier Tintoré, CFO de Fluidra, va declarar que, “després de 16 anys extraordinaris en Fluidra, considero que aquest és el moment adequat per a començar una nova etapa, amb més temps per a dedicar-me a projectes personals, sense deixar de mantenir-me vinculat al món empresarial de noves formes. Ha estat un privilegi contribuir al creixement i la transformació de Fluidra en un líder global. Estic profundament agraït als equips i companys que han compartit aquest camí, i espero poder fer costat a Juan durant la transició. Li desitjo a ell i a tot l’equip de Fluidra el major dels èxits”.
La companyia va destacar que Tintoré ha estat una figura clau en la transformació de Fluidra durant els últims 16 anys, exercint un paper central no sols en el lideratge financer, sinó també en àrees com a estratègia, relacions amb inversors, integració, transformació i diverses funcions corporatives. Ha estat part fonamental d’alguns de les fites més rellevants de la companyia, com la fusió amb Zodiac, l’entrada de Fluidra en l’IBEX 35, l’expansió internacional i múltiples adquisicions estratègiques.
Eloi Plans, president executiu de Fluidra, va afirmar que, “en nom del Consell d’Administració, vull agrair sincerament a Xavier Tintoré el seu lideratge, dedicació i extraordinària contribució al llarg d’aquests anys. Xavier ha estat una figura clau en el desenvolupament i l’èxit de Fluidra. També vull donar una càlida benvinguda a Juan Graham a la companyia en aquesta nova etapa.”