La Confederació Sindical Independent Fetico ha mantingut una reunió de treball amb el vicesecretari d’Hisenda, Habitatge i Infraestructures del Partit Popular, Juan Bravo, en què totes dues parts han abordat els principals reptes del mercat laboral espanyol i les oportunitats per avançar cap a un model d’ocupació «estable, competitiu i capaç de respondre a les necessitats de les persones treballadores».
Segons ha informat Fetico, la trobada ha permès al secretari general del sindicat, Antonio Pérez, traslladar directament a un dels principals responsables de la política econòmica del PP les propostes de l’organització per al futur de les relacions laborals a Espanya.
El sindicat ha assenyalat que durant la reunió s’han constatat diversos punts de coincidència en el diagnòstic dels reptes laborals actuals. Per part del Partit Popular, s’ha destacat la importància que tindran l’ocupació i els drets dels treballadors en la seva estratègia econòmica i laboral, i s’ha valorat positivament l’aportació de Fetico mitjançant un document de propostes.
Segons Fetico, la trobada també ha servit per posar de manifest la importància d’escoltar les organitzacions sindicals que guanyen presència en el teixit empresarial espanyol i d’incorporar noves perspectives al debat sobre les polítiques d’ocupació.
Per a Antonio Pérez, aquesta reunió constitueix «un pas important per aconseguir un diàleg social real, obert i plural. Un diàleg que reculli les diferents sensibilitats dels treballadors i de les seves representacions. El nostre país necessita avançar cap a un model sindical diferent, capaç d’afrontar els grans reptes laborals des del diàleg i la recerca de solucions, i no des de la confrontació contínua. Per això, creiem que és fonamental aportar propostes innovadores, constructives i adaptades a la realitat social i laboral d’Espanya».
Durant la trobada, Fetico ha presentat les principals línies del seu document Ocupació, estabilitat i transicions laborals, una proposta de reformes orientada a actualitzar el marc de les relacions laborals a Espanya i adaptar-lo a les transformacions econòmiques, socials i tecnològiques. El plantejament del sindicat parteix de la necessitat de combinar l’estabilitat en l’ocupació, la millora de les condicions de treball i la seguretat jurídica amb una capacitat més gran d’adaptació de les empreses i les persones treballadores a les noves realitats productives.
Entre els principals àmbits d’actuació proposats pel sindicat figuren la millora de la qualitat de l’ocupació i la reducció de la parcialitat no desitjada, l’actualització de les modalitats de contractació, el reforç de la negociació col·lectiva, la protecció de la salut laboral i l’adaptació professional als canvis tecnològics.
Així mateix, el sindicat defensa fermament la necessitat d’impulsar mesures que afavoreixin la formació, l’ocupabilitat i la protecció dels treballadors, amb solucions que tinguin en compte les particularitats de cada sector i permetin avançar cap a un mercat laboral més equilibrat i sostenible.
Per a Fetico, aquesta trobada representa també un pas significatiu cap a un model de diàleg social més obert, plural i representatiu de la realitat sindical espanyola. La transformació del mercat laboral exigeix incorporar noves veus i sensibilitats als espais de reflexió i debat, i reconèixer la diversitat d’organitzacions i sindicats que representen les persones treballadores.
«Espanya es mereix un sindicalisme diferent, que prioritzi l’acord i en què el diàleg no sigui l’excepció, i a Fetico estem demostrant que això és possible. Som una clau que desbloqueja convenis, reactiva diàlegs interromputs i facilita l’acord amb respecte, coneixement i un compromís ferm amb tots els treballadors», ha afegit Pérez. Actualment, Fetico supera els 9.800 delegats sindicals a tot Espanya, en més de 950 empreses, i compta amb més de 94.000 afiliats.