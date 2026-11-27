El debat a quatre de dijous va acabar en empat tècnic entre Alberto Núñez Feijóo (PP) i Ada Colau (Frente Amplio), segons l’anàlisi publicada avui per RepIndex.ai. Feijóo obté 62 punts sobre 100 i Colau, 61; Pedro Sánchez (PSOE) queda tercer amb 58 i Santiago Abascal (Vox), quart amb 52. RepIndex va repetir el càlcul 3.000 vegades variant els supòsits: Feijóo queda primer en el 56 % dels casos i Colau, en el 36 %. Per blocs, Sánchez i Colau davant de Feijóo i Abascal, també hi ha empat.
Feijóo s’endú l’apartat que té més pes, el programa: és qui va posar més propostes sobre la taula (45) i qui va ser més fiable amb les dades, tot i que va deixar a mitges cinc de les sis preguntes que va rebre. Colau l’iguala amb la millor nota en la manera de comunicar i en el rigor a l’hora de respondre, amb menys propostes (18), però les més ben valorades a cegues. Sánchez és qui concreta més amb xifres i terminis, però va dedicar 25 de les seves 42 idees a defensar la seva gestió. Abascal s’imposa en l’obertura i en el minut final; les seves idees són les menys concretes, és qui va llançar més desqualificacions (17) i va deixar sense respondre dues de les quatre preguntes.
De les 196 afirmacions contrastades amb fonts oficials, 34 resulten enganyoses o falses: 12 d’Abascal, 11 de Sánchez, 7 de Feijóo i 4 de Colau. Només dues són falses. Una és de Sánchez: que el PP va ser condemnat com a organització criminal, quan les sentències li atribueixen responsabilitat civil. L’altra és de Colau: que només el 0,1 % dels estrangers van delinquir l’any passat, quan la taxa oficial de condemnats és de l’1,5 %.
Sánchez (101 atacs) i Feijóo (98) van ser els més combatius, i l’enfrontament més repetit va ser el de Feijóo contra Sánchez, amb 72 atacs. Sánchez no va atacar Colau ni una sola vegada; ella sí que ho va fer contra ell en vuit ocasions, gairebé totes per l’habitatge. La sorpresa es troba en les idees: Colau coincideix amb Feijóo tant com amb Sánchez, i hi ha 15 punts en què estan d’acord tres o els quatre candidats, com apujar el salari mínim o invertir més en la xarxa ferroviària.
L’especial reconstrueix la seqüència completa del moment més comentat de la nit, contrastada amb dues gravacions independents. Colau va qualificar l’expressió de masclista al plató i Feijóo en va negar aquesta interpretació. El «ho retiro» no es va pronunciar durant el debat: Feijóo ho va dir després, davant la premsa.
«Un debat se sol explicar a partir de qui es va endur el titular. Nosaltres mesurem què queda quan s’apaguen els focus del plató: què va proposar cadascú, si era cert i si va respondre el que se li preguntava. I ho publiquem tot, les dades i el mètode, perquè qualsevol persona pugui refer el càlcul», va explicar Carlota Turci, cofundadora de RepIndex.ai.
L’anàlisi s’ha dut a terme amb intel·ligència artificial sobre la gravació íntegra. Dos avaluadors independents puntuen cada idea a cegues, sense saber qui l’ha formulada; les xifres es contrasten únicament amb fonts oficials, i els pesos i les regles d’empat es van fixar dotze hores abans del debat. No és una enquesta ni mesura la intenció de vot, i no ha estat encarregada ni pagada per cap partit.