La companyia comercialitzadora d’electricitat i gas espanyola Factorenergia ha posat en marxa el ‘Plan Amigo’, un nou programa de recomanacions amb el qual els seus clients podran beneficiar-se d’avantatges exclusius orientats a l’estalvi quan recomanin la companyia a familiars i amics.
En la primera campanya, els clients que recomanin Factorenergia a una altra persona rebran un descompte de 25 euros en la factura de la llum, i la persona recomanada també gaudirà d’un altre descompte de 25 euros, sempre que contracti el subministrament elèctric de casa seva en línia.
Un dels principals avantatges del programa ‘Plan Amigo’ és que no hi ha cap límit en el nombre de persones que es poden recomanar. D’aquesta manera, els clients podran convidar tants familiars o amics com vulguin i acumular bonificacions de 25 euros per cada nova contractació que es formalitzi a través de les seves recomanacions.
A més, el programa està dissenyat perquè els clients puguin beneficiar-se d’aquests avantatges de manera senzilla i sense complicacions. Així, els descomptes de la primera campanya s’activaran automàticament i s’aplicaran a la tercera factura, sense necessitat de fer cap gestió addicional.
«A Factorenergia volem continuar oferint avantatges als nostres clients i agrair la confiança que dipositen en nosaltres. Amb aquest nou programa, fem un pas més perquè recomanar la nostra companyia tingui una recompensa real, tant per als qui ja confien en nosaltres com per als qui decideixen sumar-s’hi. I ho fem de manera senzilla, amb descomptes directes que s’apliquen automàticament a la factura de la llum», va assenyalar Emili Rousaud, CEO de Factorenergia.
El ‘Plan Amigo’ es desenvoluparà mitjançant campanyes de durada limitada, amb una primera fase prevista de dos mesos en què s’oferiran descomptes directes en la factura elèctrica. La companyia també preveu provar altres modalitats d’incentius en pròximes campanyes, com ara vals d’Amazon per valor de 25 euros.
Amb aquest llançament, Factorenergia busca impulsar la incorporació de nous clients i, alhora, reforçar la seva relació amb els consumidors actuals, oferint-los avantatges econòmics per recomanar els seus serveis a persones del seu entorn.