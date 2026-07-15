Espirituosos Espanya ha fet una crida a la responsabilitat durant l’estiu i ha recordat que el consum d’alcohol és incompatible amb la conducció, coincidint amb un període en què augmenten els desplaçaments per carretera, les celebracions i les trobades socials. La federació assenyala que la Direcció General de Trànsit (DGT) preveu 104 milions de desplaçaments de llarg recorregut durant els mesos de juliol i agost, un 3,7% més que l’any passat.
Davant aquest escenari, l’entitat recomana planificar els trajectes amb antelació, designar un conductor alternatiu o utilitzar el transport públic, així com consumir alcohol amb moderació, alternant-lo amb begudes sense alcohol, mantenint una bona hidratació i acompanyant-lo d’aliments. També recorda que els menors no n’han de consumir en cap cas i que s’ha d’evitar durant l’embaràs, la lactància o quan se segueixen determinats tractaments mèdics.
El director executiu d’Espirituosos Espanya, Bosco Torremocha, ha afirmat que “gaudir és compatible amb la moderació, però mai no s’ha de barrejar alcohol i conducció”. La federació també destaca els avenços en prevenció, amb una reducció del 28% de la mortalitat mundial per accidents de trànsit atribuïbles a l’alcohol entre el 2010 i el 2024, segons dades de la International Alliance for Responsible Drinking (IARD), i posa en valor iniciatives com Los Noc-Turnos i Menors, ni una gota, destinades a fomentar la conducció responsable i prevenir el consum d’alcohol entre els menors.