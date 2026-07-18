Espanya es posiciona entre els mercats europeus amb millor acompliment de l’activitat de les agències d’ocupació en l’arrencada de 2026. L’últim informe Labour Market Intelligence Insights, elaborat per la World Employment Confederation (WEC), recull que les hores treballades per professionals contractats a través d’agències van augmentar un 1,2% interanual a Europa durant el primer trimestre de l’any. Aquest creixement moderat oculta importants diferències entre països.
Espanya i Dinamarca presenten una evolució positiva, mentre Països Baixos, Irlanda i altres mercats d’Europa Occidental romanen en terreny negatiu. En el cas espanyol, el European Employment Barometer de Staffing Industry Analysts (SIA) situa en el 19,3% el creixement interanual de les hores treballades a través d’empreses de treball temporal en aquest mateix període.
Aquesta evolució està en línia amb el major dinamisme que manté l’economia espanyola enfront de bona part dels seus socis comunitaris. El PIB espanyol va avançar un 0,6% trimestral en el primer trimestre de 2026, mentre l’activitat econòmica s’afeblia en el conjunt europeu, la qual cosa manté a Espanya com un dels motors de creixement de la Unió Europea. En aquest context, l’acompliment de les Agències i ETT reflecteix també la fortalesa d’un sector preparat i resilient, amb capacitat per a reaccionar amb rapidesa, adaptar-se als canvis de la demanda i oferir respostes eficaces a les necessitats d’empreses i treballadors.
“Aquestes dades confirmen que les agències privades d’ocupació i les empreses de treball temporal (ETT) formen un sector sòlid, que ha sabut afrontar i recuperar-se d’impactes tan profunds com la pandèmia i adaptar-se a modificacions legislatives de gran abast, com l’última reforma laboral. Malgrat aquests canvis, el sector espanyol torna a ocupar posicions de cap a Europa gràcies a la seva professionalitat, el seu coneixement del mercat i la seva capacitat de resposta”, va assenyalar Andreu Cruañas, president de Asempleo.
L’entitat va indicar que el comportament espanyol adquireix especial rellevància en un entorn internacional en el qual la recuperació de l’activitat laboral continua sent fràgil i molt desigual. Enfront de l’avanç europeu del 1,2%, les hores treballades a través d’agències van augmentar un 7,4% interanual al Canadà, un 6,4% a Xile i un 3,7% als Estats Units. el Japó, per contra, va registrar una caiguda del 3,2%. Aquestes diferències evidencien que l’estabilització de l’economia encara no s’està traslladant de manera homogènia a les decisions de contractació.
Va afegir que, malgrat aquesta incertesa, el mercat de treball no es troba davant un col·lapse, sinó immers en un procés de reequilibri. La demanda de professionals conserva una base estructural sòlida, encara que es mostra més feble des del punt de vista conjuntural. En aquest escenari, les agències d’ocupació i ETT adquireixen una funció especialment rellevant com a indicadors avançats del cicle econòmic i com a socis estratègics capaços d’ajudar les empreses a anticipar les seves necessitats, gestionar la volatilitat i ajustar les seves plantilles a l’evolució real de l’activitat, així com a accedir al capital humà necessari per a atendre, amb agilitat, les demandes del mercat.
“Les nostres empreses són capaces d’identificar els perfils que necessita el teixit productiu, preparar-los i connectar-los de manera eficaç i eficient amb les oportunitats laborals disponibles. Aquesta capacitat per a generar sinergies entre empreses i treballadors, reduir els temps de cobertura de les vacants i respondre amb agilitat a les variacions de l’activitat converteix a les agències d’ocupació i ETT en veritables motors de l’ocupació a Espanya”, va indicar Cruañas.
Per a Asempleo, l’evolució d’Espanya demostra que un sector professionalitzat, flexible i amb un profund coneixement de capil·laritat territorial i sectorial del mercat laboral pot contribuir a transformar la incertesa en oportunitats d’ocupació, acompanyant el creixement de les empreses i facilitant la incorporació de les persones al mercat de treball, amb ple respecte pels drets laborals i la seguretat i salut en el treball, aportant millores en la seva ocupabilitat i experiència.
Com a reconeixement d’aquesta labor, l’organització empresarial d’Agències d’Ocupació i ETT d’Espanya ha rebut el reconeixement de la World Employment Confederation 2026 explicitant que “Asempleo ha demostrat el seu compromís amb els més alts estàndards del sector, el Codi de Conducta de la WEC i els seus Principis sobre l’ús ètic de la IA.”