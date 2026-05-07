Espanya lidera el creixement de l’assegurança embeguda a Europa

Espanya s’ha convertit en el mercat d’assegurances embegudes de major creixement a Europa. Segons l’informe de Mordor Intelligence, el país registrarà un creixement anual del 37,6% fins a 2031, la xifra més alta del continent.
L’estudi indica que “Espanya serà el mercat de més ràpid creixement a Europa”, impulsat per la ràpida adopció fintech, l’avanç del sandbox regulador i un menor nivell històric de penetració asseguradora, que facilita l’entrada de nous productes embeguts en comerç electrònic, mobilitat i serveis digitals.
Espanya creix en un context europeu igualment accelerat, on el mercat d’assegurances embegudes passarà de 3.050 milions de dòlars en 2025 a 18.290 milions en 2031, amb un creixement anual del 34,8%. Per a Rafael Mihanovich, de MetLife, el creixement de l’assegurança embeguda respon també a “una necessitat real de protecció que no sempre es tradueix en contractació pels canals tradicionals”.
En aquest sentit, Rafael Mihanovic explica que l’assegurança integrada “elimina friccions i permet oferir protecció senzilla, contextual i en el moment adequat, dins de l’experiència digital del client”. Segons l’asseguradora, quan l’assegurança s’integra correctament “deixa de ser un tràmit i es converteix en un element natural de tranquil·litat i protecció”.
Una anàlisi compartida pel sector. Per a Isabel Añón, managing director d’Assegurances en Accenture, “el sector assegurador està evolucionant d’un model centrat en la venda de productes cap a un altre més integrat en la vida de les persones. Factors com la longevitat, la irrupció de la intel·ligència artificial en la presa de decisions i l’auge de les assegurances embegudes estan redefinint la proposta de valor, la relació amb els clients i els canals de distribució. El futur del segur no es decidirà només pel context econòmic o regulador, sinó per la capacitat de les asseguradores per a integrar-se en els ecosistemes on avui es prenen les decisions”.
En el conjunt europeu, la contractació digital representa ja “el 93,1% del mercat”, un model completament assentat i que també es reflecteix a Espanya, on el consumidor adopta amb rapidesa serveis financers integrats. Les cobertures associades a electrònica són actualment una de les categories amb major dinamisme, impulsades pel creixement del comerç en línia i les solucions de finançament BNPL.