ImpactCo ha presentat «El Cost Invisible», un informe que analitza la bretxa entre la declaració de tenir un propòsit dins d’una empresa —és a dir, la raó de ser d’una companyia més enllà de la maximització del benefici— i la seva aplicació efectiva en la gestió. L’anàlisi estima que aquesta manca d’activació suposa per a l’economia espanyola un cost d’oportunitat de 44.500 milions d’euros anuals, equivalent al 2,6% del PIB.
Si les empreses espanyoles activessin el seu propòsit i materialitzessin aquest potencial, les arques de l’Estat podrien rebre aproximadament 19.600 milions d’euros addicionals cada any, sense necessitat d’apujar els impostos, ampliar el dèficit ni emetre deute. Aquesta estimació té en compte l’efecte d’una activitat econòmica més gran sobre la recaptació i el possible estalvi en despesa pública.
Espanya va tancar el 2025 amb un PIB d’1,69 bilions d’euros i un creixement del 2,8%1. Tanmateix, l’informe assenyala que el 34,8% dels infants i adolescents del país, més de 2,7 milions de persones2, es trobava en risc de pobresa o exclusió social, la segona taxa més elevada de la Unió Europea. L’estudi també recull que el 10% més ric concentrava el 57,2% de la riquesa a Espanya el 2025.
Aquests indicadors reflecteixen una de les contradiccions que aborda l’informe: el creixement econòmic no sempre es tradueix en benestar compartit. La qüestió, per tant, no és únicament quant valor genera l’economia, sinó com es distribueix i en quina mesura contribueix al progrés de la societat.
«Aquesta bretxa es podria reduir mitjançant una aplicació efectiva del propòsit empresarial. La desigualtat és una trampa de productivitat: les economies molt desiguals creixen més lentament. En aquest context, internalitzar costos, millorar les condicions laborals i augmentar la formació contribuiria a un creixement més sostenible i inclusiu, alhora que afavoriria la creació d’una classe mitjana, motor de qualsevol economia sana i pròspera», comenta Ángel Bonet, president d’ImpactCo.
COST EMPRESARIAL
L’informe identifica una bretxa entre la declaració del propòsit i la seva integració real a les organitzacions. Tot i que el 70% de les empreses espanyoles declara tenir un propòsit, el 39% el confon amb la missió i la visió3. Aquesta distància també es reflecteix en el compromís laboral: el engagement a Espanya es va situar en el 10% el 2025, davant del 18% de fa deu anys4.
La manca de compromís pot repercutir en la productivitat, l’absentisme i la rotació del talent. En aquest darrer cas, el cost de substituir un empleat varia segons el lloc de treball: se situa entre el 30% i el 50% del salari anual en els llocs d’entrada, entre el 125% i el 150% en els comandaments intermedis i pot arribar al 400% en els perfils directius i altament especialitzats5.
L’absentisme constitueix una altra font d’impacte econòmic. Segons les estimacions recollides a l’informe, el seu cost a Espanya va arribar als 29.114 milions d’euros el 2024. Si s’hi incorporen els costos de substitució i la producció no recuperada, el cost total pot ascendir a 128.668 milions d’euros6.
«Tot això posa de manifest que les empreses han de tenir un propòsit real i implementat que maximitzi el valor compartit, és a dir, beneficis econòmics i socials alhora», va declarar Ángel Bonet, president d’ImpactCo.
L’informe planteja així el propòsit empresarial com una palanca per millorar la productivitat, retenir talent, impulsar la innovació i generar valor compartit. Per fer-ho, proposa passar de la declaració a l’acció, integrant-lo en els indicadors de gestió, les decisions d’inversió, la política salarial, la relació amb els proveïdors i el mesurament de l’impacte social i mediambiental.
«El Cost Invisible» constitueix, a més, una base de treball per a les futures línies de recerca de la Càtedra d’Empreses amb Propòsit de la Universitat de Navarra, amb l’objectiu d’aprofundir en la relació entre la gestió empresarial, la creació de valor i el progrés econòmic i social. L’informe no és un paper de recerca científica ni pretén ser-ho.
Els seus impulsors expliquen que es tracta d’una anàlisi de l’estat actual del model econòmic i empresarial —i d’una proposta per millorar-lo—, concebuda com a base de treball i punt de partida de les futures línies de recerca de la Càtedra d’Empreses amb Propòsit de la Universitat de Navarra. Es basa en «fonts fiables» i en estudis acadèmics revisats per experts independents, però assumeix amb transparència que l’evidència disponible encara no té la profunditat científica que la qüestió mereix. Precisament, aquesta mancança és la que l’informe vol contribuir a resoldre.