Només costa 2,50 € a Mercadona i està triomfant aquest estiu: ningú s’esperava que aquest vi blanc es convertís en tendència

Refrescant, afruitat i viral! Mercadona ho ha tornat a fer amb un producte que promet convertir-se en el favorit de molts aquest estiu: un vi blanc escumós amb gust de meló per només 2,50 €. Apte per a totes les butxaques i perfecte per combatre les altes temperatures, aquesta beguda està triomfant a les xarxes socials.
El seu gust suau, el pessigolleig lleuger i l’estètica estiuenca l’han catapultat a la fama. Ideal per a l’aperitiu, la platja o qualsevol trobada informal, es perfila com el company perfecte per a les tardes caloroses. El millor? Només té un 3,9 % d’alcohol, així que és una opció lleugera per refrescar-se sense excessos.
Es diu “Piccolo Giovanni Frizzante gust meló” i ve en una ampolla estilitzada de 750 ml. El seu disseny atractiu i el color verdós ja criden l’atenció a les prestatgeries de Mercadona. Però no és només l’aspecte: el gust dolç a meló amb el toc d’espurnes del vi escumós crea una combinació que molts defineixen com “perillosament deliciosa”.
Mercadona, sempre atenta a les tendències i als gustos dels clients, ha apostat per un producte que combina novetat, baix cost i un perfil aromàtic dolç que s’adapta al gust general. És una d’aquelles begudes pensades per ser gaudides ben fredes, amb gel o soles.
Meló, bombolles i bon preu: la combinació perfecta
En ple juliol, amb les temperatures en augment, poques coses sonen tan apetitoses com una copa ben freda amb bombolles i un toc afruitat. Aquest escumós amb gust de meló és l’alternativa desenfadada als clàssics de l’estiu com el vi rosat, la sangria o el tinto de verano.
A diferència d’altres begudes, el Piccolo Giovanni no vol ser un vi tradicional. Té un propòsit clar: oferir una experiència lleugera, divertida i refrescant. I ho aconsegueix de sobres. El seu grau alcohòlic és semblant al d’una cervesa suau, per la qual cosa és perfecte per compartir sense por a excessos.
TikTok i les xarxes ho tenen clar: èxit assegurat
No han estat pocs els usuaris que han tastat aquest escumós i han corregut a TikTok, Instagram o Twitter per compartir l’experiència. “Té gust de meló amb bombolles, és addictiu”, “és com un xiclet líquid per a adults”, o “el vi que no sabies que necessitaves”, són algunes de les frases que es repeteixen als vídeos virals.
Les recomanacions travessen edats i perfils: des de joves que se l’emporten a les terrasses fins a adults que el serveixen com a aperitiu a casa. Fins i tot hi ha qui el barreja amb gel picat o fruita per crear còctels casolans. La creativitat no té límits quan un producte es converteix en fenomen.
Com i on gaudir-ne millor?
Aquest vi escumós funciona gairebé en qualsevol ocasió: una barbacoa amb amics, una tarda de piscina, un pícnic o simplement com a caprici refrescant després d’un dia calorós. La seva textura suau i el seu gust dolç el fan ideal també per a qui no és molt aficionat al vi sec o tradicional.
Consells per gaudir-lo al màxim:
- Servir ben fred, preferiblement entre 5 i 7 graus.
- Afegir gel i unes fulles de menta per potenciar la frescor.
- Acompanyar-lo amb tapes suaus com fruita, formatge fresc o pernil.
- Utilitzar-lo com a base per a còctels lleugers, amb un raig de licor o soda.
A més, el seu baix contingut en alcohol permet repetir sense preocupar-se massa, tot i que sempre amb responsabilitat.
Una moda amb gust d’estiu
Com passa cada any, alguns productes es converteixen en petits fenòmens estacionals, i aquest vi escumós amb gust de meló sembla haver assolit ja aquest estatus. Es ven ràpidament, acumula elogis i s’ha guanyat un lloc a la nevera de moltes llars espanyoles.
L’èxit resideix en diversos factors: preu assequible, gust atractiu, format còmode i estètica cuidada. En un moment on allò visual i compartible és clau, aquest producte marca totes les caselles.
I tu, ja l’has tastat?
El vi escumós amb gust de meló de Mercadona té tots els ingredients per convertir-se en l’imprescindible de l’estiu 2025. Si encara no l’has inclòs als teus plans, potser és hora de buscar-lo a la teva botiga més propera, tastar-lo ben fred i decidir per tu mateix si mereix la fama.
Ja l’has provat? Comparteix la teva experiència i explica’ns com t’agrada més: sol, amb gel, en còctel… L’estiu és per experimentar!