Sólo cuesta 2,50 € en Mercadona y está triunfando este verano: nadie esperaba que este vino blanco se convirtiera en tendencia

¡Refrescante, afrutado y viral! Mercadona lo ha vuelto a hacer con un producto que promete convertirse en el favorito de muchos este verano: un vino blanco espumoso con sabor a melón por solo 2,50 €. Apto para todos los bolsillos y perfecto para combatir las altas temperaturas, esta bebida está triunfando en las redes sociales.

Su sabor suave, el cosquilleo ligero y la estética veraniega lo han catapultado a la fama. Ideal para el aperitivo, la playa o cualquier encuentro informal, se perfila como el compañero perfecto para las tardes calurosas. ¿Lo mejor? Solo tiene un 3,9% de alcohol, así que es una opción ligera para refrescarse sin excesos.

Se llama “Piccolo Giovanni Frizzante sabor melón” y viene en una botella estilizada de 750 ml. Su diseño atractivo y el color verdoso ya llaman la atención en las estanterías de Mercadona. Pero no es solo el aspecto: el sabor dulce a melón con el toque de burbujas del vino espumoso crea una combinación que muchos definen como “peligrosamente deliciosa”.

Mercadona, siempre atenta a las tendencias y a los gustos de los clientes, ha apostado por un producto que combina novedad, bajo costo y un perfil aromático dulce que se adapta al gusto general. Es una de esas bebidas pensadas para ser disfrutadas bien frías, con hielo o solas.

Melón, burbujas y buen precio: la combinación perfecta

En pleno julio, con las temperaturas en aumento, pocas cosas suenan tan apetitosas como una copa bien fría con burbujas y un toque afrutado. Este espumoso con sabor a melón es la alternativa desenfadada a los clásicos del verano como el vino rosado, la sangría o el tinto de verano.

A diferencia de otras bebidas, el Piccolo Giovanni no quiere ser un vino tradicional. Tiene un propósito claro: ofrecer una experiencia ligera, divertida y refrescante. Y lo consigue con creces. Su grado alcohólico es similar al de una cerveza suave, por lo que es perfecto para compartir sin miedo a excesos.

TikTok y las redes lo tienen claro: éxito asegurado

No han sido pocos los usuarios que han probado este espumoso y han corrido a TikTok, Instagram o Twitter para compartir la experiencia. “Sabe a melón con burbujas, es adictivo”, “es como un chicle líquido para adultos”, o “el vino que no sabías que necesitabas”, son algunas de las frases que se repiten en los vídeos virales.

Las recomendaciones atraviesan edades y perfiles: desde jóvenes que se lo llevan a las terrazas hasta adultos que lo sirven como aperitivo en casa. Incluso hay quienes lo mezclan con hielo picado o fruta para crear cócteles caseros. La creatividad no tiene límites cuando un producto se convierte en fenómeno.

Vino blanco espumoso Frizzante Mercadona

¿Cómo y dónde disfrutarlo mejor?

Este vino espumoso funciona casi en cualquier ocasión: una barbacoa con amigos, una tarde de piscina, un picnic o simplemente como un capricho refrescante después de un día caluroso. Su textura suave y su sabor dulce lo hacen ideal también para quien no es muy aficionado al vino seco o tradicional.

Consejos para disfrutarlo al máximo:

Servir bien frío, preferiblemente entre 5 y 7 grados.

preferiblemente entre 5 y 7 grados. Añadir hielo y unas hojas de menta para potenciar la frescura.

Acompañarlo con tapas suaves como fruta, queso fresco o jamón.

Utilizarlo como base para cócteles ligeros, con un chorro de licor o soda.

Además, su bajo contenido en alcohol permite repetir sin preocuparse demasiado, aunque siempre con responsabilidad.

Una moda con sabor a verano

Como ocurre cada año, algunos productos se convierten en pequeños fenómenos estacionales, y este vino espumoso con sabor a melón parece haber alcanzado ya este estatus. Se vende rápidamente, acumula elogios y se ha ganado un lugar en la nevera de muchos hogares españoles.

El éxito reside en varios factores: precio asequible, sabor atractivo, formato cómodo y estética cuidada. En un momento donde lo visual y compartible es clave, este producto marca todas las casillas.

¿Y tú, ya lo has probado?

El vino espumoso con sabor a melón de Mercadona tiene todos los ingredientes para convertirse en el imprescindible del verano 2025. Si aún no lo has incluido en tus planes, quizás sea hora de buscarlo en tu tienda más cercana, probarlo bien frío y decidir por ti mismo si merece la fama.

¿Ya lo has probado? Comparte tu experiencia y cuéntanos cómo te gusta más: solo, con hielo, en cóctel… ¡El verano es para experimentar!