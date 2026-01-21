Espanya viu una forta embranzida en el desenvolupament del biometà, un gas renovable clau per a descarbonitzar el sector energètic i aconseguir objectius climàtics en reduir emissions i fomentar l’economia circular. Companyies com Naturgy, Genia Bioenergy (amb suport de Repsol), Suma Capital i RIC Energy se situen com a protagonistes en un mercat en ràpida expansió, combinant inversions, aliances estratègiques i desenvolupaments territorials que acosten al país als seus objectius sostenibles.
Naturgy s’està consolidant com un dels principals actors del biometà en secundar-se en una cartera rellevant de projectes en diferents fases de desenvolupament i en una estratègia de creixement que combina inversió industrial pròpia amb aliances estratègiques. La companyia va assenyalar que ha reforçat el seu posicionament recentment amb la signatura d’un acord amb ID Energy Group per al desenvolupament d’almenys 20 noves plantes de biometà al país, una iniciativa que preveu una inversió superior als 500 milions d’euros i una capacitat estimada de 1.600 GWh anuals, suficient per a proveir energèticament a centenars de milers de llars.
Aquest impuls a la producció es complementa amb el desplegament d’infraestructures clau per a la seva integració en el sistema energètic. A través de la seva distribuïdora Nedgia, Naturgy ha subscrit contractes de connexió amb desenes de projectes per a la injecció de biometà en la xarxa de gas existent, reforçant el seu paper com a facilitador del gas renovable i contribuint a accelerar la seva implantació en diferents territoris.
Per part seva, Genia Bioenergy s’està posicionant com un dels desenvolupadors especialitzats amb major projecció en el mercat del biometà a Espanya i Portugal, secundant-se en un enfocament integral que cobreix tot el cicle de vida dels projectes. La companyia gestiona una àmplia cartera d’iniciatives que va des de la identificació i valorització de residus fins a l’enginyeria, tramitació administrativa i operació de plantes de biometà a escala industrial, la qual cosa li permet accelerar la conversió d’oportunitats en infraestructures energètiques operatives.
A més, gràcies a l’entrada de Repsol en la seva capital, després de l’adquisició d’una participació del 40% han implementat un porfolio de 19 plantes en desenvolupament. L’operació respon a l’estratègia de Repsol d’ampliar la seva presència en el mercat del biometà i, al mateix temps, consolida a Genia Bioenergy com un dels desenvolupadors més actius i amb major capacitat tecnològica del sector.
Quant a RIC Energy, la seva estratègia en biometà s’inscriu en una visió integral de transició energètica i descarbonització, en la qual el gas renovable actua com a vector complementari a altres tecnologies netes. Amb una cartera en creixement i més d’una vintena de projectes en tramitació avançada, RIC Energy avança amb un calendari clar cap a la fase de construcció, reforçant el seu perfil com a desenvolupador industrial sòlid i amb capacitat d’execució.
La companyia està impulsant iniciatives en regions estratègiques com Andalusia, amb projectes a la província d’Almeria, i Extremadura, en Villafranca dels Fangs, que aspiren a aconseguir la condició de ready to build i obtenir els permisos necessaris per a iniciar obres durant el primer semestre de 2026.
Aquestes fites situen a RIC Energy en una posició competitiva dins del pipeline nacional de biometà, segons va indicar en un comunicat. En un sector en el qual l’accés a capital i la viabilitat financer-industrial marquen la velocitat d’execució, RIC Energy es posiciona com un actor capaç de convertir oportunitats territorials en actius energètics estratègics i de contribuir de manera significativa al desplegament del biometà a Espanya.
Suma Capital actua com una plataforma financera clau per a l’impuls del biometà a Espanya, facilitant la conversió de projectes en cartera en actius industrials en operació mitjançant l’estructuració i finançament de plantes. La seva estratègia es recolza en aliances amb socis tecnològics i del sector dels gasos, com Nippon Gasos, per al desenvolupament d’iniciatives de biometà i bioGNL en diferents territoris, entre ells Aragó i la província de Conca. Amb un enfocament clarament orientat a la industrialització, Suma Capital articula vehicles d’inversió capaces de desplegar plantes a escala, integrant tecnologies de upgrading i solucions logístiques que maximitzen la producció de gas renovable i reforcen el seu paper com a actor tractor en la consolidació del sector.