La primera edició europea dels ‘Premios Juventud’ va culminar aquest dijous a Starlite Marbella amb una gala que va reunir algunes de les principals figures de la música en espanyol i va convertir durant diverses hores Andalusia en l’origen d’una producció audiovisual destinada a audiències internacionals. L’emissió va assolir un abast acumulat superior a 1,5 milions d’espectadors a TVE.
Després de 23 anys de trajectòria a Amèrica, els ‘Premios Juventud’ van completar a Marbella el seu primer salt a Europa amb actuacions, estrenes, reconeixements i trobades entre artistes espanyols i llatinoamericans.
La primera edició europea va connectar especialment amb les noves generacions a Espanya. L’emissió des de Starlite Marbella va assolir un abast acumulat superior a 1,5 milions d’espectadors a TVE i, entre el públic de 16 a 34 anys, va més que duplicar la quota mitjana habitual de La 2 en aquest segment.
La gala va reunir més de 250 artistes, creadors i personalitats i va comptar amb unes 25 actuacions. Entre els protagonistes que van pujar a l’escenari hi havia Farruko, Camilo, Marc Anthony, Manuel Carrasco, Quevedo, Ana Mena, Wisin, Yandel, Ángela Aguilar i La Oreja de Van Gogh, entre d’altres, en una cerimònia presentada per Jesús Vázquez, Alejandra Espinoza i Clarissa Molina.
La nit també va incloure estrenes i debuts concebuts per a aquesta primera edició europea. Farruko, Juan Magán i DJ Rous van obrir la gala amb ‘Marbella Nights’, himne oficial dels ‘Premios Juventud’ 2026, mentre que Camilo va presentar mundialment ‘Árbol’. Elvis Crespo i Quevedo també van debutar a la gala, igual que Manuel Carrasco.
Enmig de l’arribada de les grans figures de la música i l’entreteniment llatinoamericà, la cofundadora i presidenta executiva de Starlite Music Group, Sandra García-Sanjuán Machado, va ser sorpresa amb el reconeixement ‘Agent de Canvi’, per la seva trajectòria empresarial, el seu lideratge en la indústria de l’entreteniment i el seu compromís amb la transformació social a través de la cultura, la música i la filantropia.
García-Sanjuán s’afegeix així als ‘Agents de Canvi’ dels ‘Premios Juventud 2026’, una distinció que en aquesta edició també van rebre Antonio Banderas, Marc Anthony, Yandel i La Oreja de Van Gogh per utilitzar la seva trajectòria i visibilitat per impulsar iniciatives i causes amb un impacte positiu en la societat.
La celebració va continuar després de la cerimònia a Starlite Marbella, on Mau i Ricky van protagonitzar l’’afterparty’ oficial, allargant la primera edició europea dels guardons fins a la matinada.
En l’àmbit internacional, la gala es va distribuir a més de 150 països, amb l’ecosistema audiovisual de TelevisaUnivision als Estats Units, Mèxic i Llatinoamèrica, l’emissió de RTVE a Espanya i noves finestres a Europa, Àsia i Àfrica.
El resultat materialitza un dels objectius de l’aliança entre TelevisaUnivision i Starlite: utilitzar Marbella com a punt de trobada i de producció entre les indústries de l’entreteniment d’Europa i Amèrica i generar des d’Espanya continguts amb recorregut internacional.
La celebració va permetre traslladar a Marbella durant diversos dies part de l’ecosistema que envolta els ‘Premios Juventud’: artistes, professionals de la indústria audiovisual i musical, mitjans, creadors de contingut, marques i equips de producció al voltant de la gala i de les activitats de PJ Fest.
Per a Starlite, els ‘Premios Juventud’ suposen, a més, el segon gran format de la indústria musical nord-americana que protagonitza un moviment internacional des d’Espanya en menys d’un any. El desembre de 2025, Billboard va escollir Starlite Madrid per celebrar el primer ‘Billboard No. 1s’ fora dels Estats Units.
L’activitat vinculada als ‘Premios Juventud’ continua aquest divendres amb una producció especial protagonitzada per Manuel Carrasco i demà dissabte amb Wisin i Melendi. Els concerts seran enregistrats amb públic a Starlite Marbella per a la seva posterior distribució a través de les plataformes audiovisuals de TelevisaUnivision.
Aquestes produccions prolonguen el model desenvolupat durant la setmana: atraure talent i formats internacionals, produir continguts des d’Espanya i donar-los recorregut posterior en diferents mercats.