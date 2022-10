Els millors destins de por per aquest Halloween segons la guia de Time Out

Cada any són més els viatgers que busquen experimentar “una nit d’autèntic terror” el 31 d’octubre, per la qual cosa el ‘turisme per Halloween’ s’ha disparat en els últims anys, augmentant la demanda en destins emmarcats en la tendència del “turisme de terror”.

Malgrat tractar-se d’una tradició d’origen americà, a Espanya els turistes també aprofiten la festivitat del Dia de Tots els Sants per a desconnectar d’una forma especial i fer una petita escapada, visitant llocs variats com Soportújar, el poble de les bruixes, a Granada, o gaudint de festivitats peculiars com Tosantos, a Cadis, la qual cosa ha augmentat exponencialment la demanda d’allotjaments i plans en aquests destins.

PortAventura World és també un altre dels destins més populars en Halloween a Espanya, fins i tot a nivell internacional. Passatges del terror per a majors i activitats de ‘truc o tracte’ per als més petits, un passatge musical al costat d’MTV Hor-Rock in Texas, personatges com la nena de l’exorcista o més de 12.000 carabasses van ser alguns dels atractius perquè més de 800.000 persones visitessin el parc en 2021, una xifra que esperen superar enguany.

Segons la guia ‘Time Out’, entre els millors ‘destins de por’ triats pels viatgers espanyols per a gaudir d’Halloween enguany està Soportújar, coneguda com “el poble de les bruixes”, aquest petit llogaret granadí situada a les muntanyes de La Alpujarra s’ha vist marcada per una forta superstició relacionada amb la bruixeria.

Es diu que, en el seu moment, es van instal·lar al poble colons gallecs que van portar els seus costums i llegendes paganes, parlant de meigas, aquelarres i rituals a les fosques en la nit. En Halloween, se celebren concursos de disfresses, i fins i tot alguns dels allotjaments del llogaret es tematizan de manera terrorífica.

Portaventura World

PortAventura World és una altra de les opcions que destaca la guia. El resort temàtic ofereix des de fa anys plans d’Halloween que fan les delícies dels amants del terror. Amb més de 200 artistes i 200 hores setmanals d’espectacles, enguany celebrarà la campanya més llarga de la seva història, incloent-hi novetats com el primer passatge infantil d’Halloween, ‘Truc o tracte’, o el circuit musical ‘MTV Hor-Rock in Texas’.

A més, una de les propostes gastronòmiques més importants és el retorn del ‘dinner xou’ ‘La Posada de la família Halloween’, amb personatges com la impredictible ‘nena de l’exorcista’ o l’incorregible Beetlejuice.

També la cova de Zugarramundi. Sorginen Leizea, la famosa cova de les bruixes, és un lloc realment màgic que ofereix als visitants tours guiats en els quals s’explica quin tipus d’activitats paganes es realitzaven en ella abans i com van ser aturades en el Procés Inquisitorial de 1609 a 1614, quan van ser presentades com a prova evident que al poble de Zugarramurdi es desenvolupaven actes on s’exercia la bruixeria.

El poble complementa les visites d’Halloween amb una interessant parada en el seu Museu de les Bruixes, un edifici històric en el qual s’exposa com era la vida l’any 1610.

Tosantos és una altra de les opcions que inclou la guia. ‘Tots els Sants’ en gadità és ‘Tosantos’, una peculiar adaptació de Halloween que canvia les carabasses per la beguda i el deliciós menjar meridional en una divertida celebració a l’estil andalús.

Marquen la jornada les postres típiques, com els ossos de sant o els bunyols de sidra, que el visitant pot degustar en la seva tradicional ‘Festa dels Mercats’.

La llista es completa amb la ‘Nit de les Ànimes’. Cada Nit de Difunts, Soria realitza en el marc del ‘Festival de les Ànimes’ una lectura de l’obra ‘La Muntanya de les Ànimes’, un homenatge a Gustavo Adolfo Bécquer.

A més, se celebren gran quantitat d’esdeveniments culturals que inclouen la lectura de relats curts de terror en les ruïnes de Sant Nicolás o la ‘Carrera Ambientada d’Ànimes’- una divertida carrera dramatitzada i nocturna per la ciutat amb esquelets i titelles gegants-, entre altres. Les rutes nocturnes, les lectures i el teatre creen l’ambient d’Halloween perfecte.