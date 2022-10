Els clubs evidencien indignació per la nova llei d’esports

Els clubs de LaLiga Santander i LaLiga Smartbank estan posant de manifest la seva oposició a aspectes de la nova Llei de l’Esport que els afecten i deixant patent que no permetran “tornar enrere en benefici de dos clubs”, segons traslladen fonts d’alguns conjunts. Asseguren estar disposats a tot per a protegir el seu futur i també l’acord amb CVC, que estaria en escac per la retirada per part de PP i PSOE d’una esmena a la futura Llei de l’Esport, que dotava de seguretat jurídica a l’explotació comercial dels béns i drets dels clubs, entre els quals s’incloïa la injecció dels gairebé 3.000 milions d’euros a 39 dels 42 clubs de primera i segona divisió, segons expliquen les mateixes fonts.

En aquest sentit, durant la pròxima Assemblea Extraordinària que se celebrarà dijous que ve en LaLiga, els clubs valoraran l’estat en el qual es troba la nova Llei de l’Esport i possibles accions, com ara una eventual aturada de la competició a manera de protesta, una opció que cada vegada cobra més força.

No obstant això, totes les parts, des del ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta, i el secretari general de Cultura i Esports, Víctor Francos, als clubs, apel·len a la via del diàleg per a solucionar aquesta situació.

David Espinar, director del gabinet de Presidència del Reial Valladolid, expressava ahir abans del partit entre el Reial Valladolid i RC Cèltic la seva preocupació assenyalant que “es va arribar a pactar amb el partit en el Govern i en l’oposició una sèrie d’esmenes a l’avantprojecte de llei de la Llei de l’Esport. Aquestes esmenes van desaparèixer pel partit de l’oposició i ens ha deixat una mica en dubte amb tota aquesta situació i pensem que és injust, perquè posa en dubte un acord tan important com el de CVC, el creixement de LaLiga en els últims anys i, en resum, l’estabilitat i la salut d’aquest campionat per unes pressions que no volem saber d’on venen, però que evidentment s’han realitzat”.

Alguna cosa que també ha subscrit el president del Cadis, Manuel Vizcaíno, en la prèvia del derbi andalús davant el Reial Betis, que va declarar que “el que passa és que pel que sembla els dos partits més importants d’Espanya s’han posat d’acord per a anar en una directriu totalment contrària al que pensem els clubs de LaLiga, i en aquest sentit nosaltres lluitarem pels nostres interessos”.

A més, Biscaí va posar l’accent que “aquesta és una competició en la qual tots els clubs de primera i segona divisió són rendibles, i no volem tornar a un estatus per a tornar a tenir dificultats com fa 14 anys, perquè som l’1.4 del PIB a nivell nacional i generem uns 250.000 llocs de treball”. Unes declaracions que finalitzava de manera categòrica el president del Cadis: “No permetrem que es perdin llocs de treball i es torni cap endarrere en benefici d’un o dos clubs”.

La situació es produeix perquè entenen que si es veu afectat el projecte conjunt amb CVC generaria un problema econòmic per al futur dels clubs, ja que, al no disposar d’aquesta seguretat jurídica que garantia l’esmena retirada, l’acord hauria de revisar-se i els clubs finalment no percebrien els 1.000 milions pendents de lliurar en el mes vinent de juny.

L’impacte de la nova Llei de l’Esport, segons els clubs que formen part de la primera i segona divisió, excepte Reial Madrid i Barça, clubs que aposten per la Superliga, a més de l’Athletic de Bilbao, suposaria una frenada també en el negoci de 200 milions d’euros anuals per ingressos comercials que la resta de clubs reben de manera directa i que té repercussions en àmbits com el control econòmic dels clubs, popularment conegut com el ‘límit salarial’, i fins i tot l’organització de LaLiga Genuine.

Així mateix, alerten que aquesta situació també reduiria de manera dràstica els ingressos en els pròxims 10 anys, aproximadament uns 9.100 milions d’euros, i que danyaria no sols a la competició, sinó també a la sostenibilitat econòmica dels clubs.