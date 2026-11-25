Els clubs de LALIGA avalen els comptes i els pressupostos presentats a l’Assemblea
LALIGA ha celebrat la seva Assemblea General Ordinària, en què els clubs han analitzat i sotmès a votació secreta els comptes anuals consolidats corresponents a la temporada 2025/26, així com els pressupostos d’ingressos i despeses per a la temporada 2026/27.
El projecte de pressupostos per a la temporada 2026/27 ha rebut el suport de 39,7 vots a favor, fet que representa un 88% de suport, amb 1 abstenció i 4,3 vots en contra. Per la seva banda, els comptes anuals de la temporada 2025/26 han estat aprovats amb 39,7 vots a favor, cosa que representa un 88% de suport, 2,1 abstencions i 3,2 vots en contra. El procés de votació a les assemblees es duu a terme mitjançant un sistema electrònic secret, que garanteix la independència i la llibertat de decisió de cada club.
El suport expressat per gairebé la totalitat dels clubs als comptes i a la planificació econòmica per a aquesta temporada, en votació secreta, indica la unitat existent al voltant de la gestió actual i d’un model continuat que, segons defensen els seus responsables, persegueix el creixement sostenible i responsable del conjunt de la competició.
La sessió també ha comptat amb la presència del president de la RFEF, Rafael Louzán, en una nova mostra del clima de col·laboració i unitat institucional entre les principals organitzacions del futbol espanyol, així com de la voluntat de continuar treballant conjuntament en benefici dels clubs i del conjunt del futbol espanyol.