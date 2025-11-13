Elena Pisonero presenta el seu nou llibre, ‘El espíritu del sherpa’

‘L’esperit del xerpa’, el nou llibre d’Elena Pisonero, publicat per Almuzara, no és un assaig convencional ni un manual tècnic. Es presenta com una travessia guiada, una conversa íntima i estratègica amb l’autora, experta en transformació, lideratge i visió sistèmica, que acompanya al lector a interpretar un món en mutació.
L’autora va estar acompanyada en la presentació del seu nou llibre per Manuel Pimentel, editor de Almuzara; Esteban Hernández, escriptor i corresponsal polític; i per Oliver Woeffray, expert en Foresight. Al llarg de set etapes, des del llindar simbòlic de 2025 fins als horitzons de 2050, aquest llibre construeix un recorregut per les grans tendències actuals.
Tecnologia, sostenibilitat, lideratge, geopolítica i Intel·ligència Artificial s’entrellacen en una ruta lúcida i esperançadora, amb campaments narratius que conviden a detenir-se, respirar i reflexionar. No és un llibre sobre el futur. És un llibre per als qui volen construir-lo. En paraules d’Elena Pisonero: “Si sents que el món corre massa de pressa, si busques claredat mentrestant soroll, si desitges obrir camí en lloc de seguir sengles alienes, aquest viatge és per a tu”.
El lector trobarà una anàlisi dels principals canvis esdevinguts en el segle XXI, estratègies perquè els ciutadans s’anticipin i adaptin als canvis esdevenidors, una nova manera d’observar el present per a prendre millors decisions futures i una invitació a qüestionar i a ampliar la perspectiva per als múltiples escenaris que estan per arribar.
Elena Pisonero és economista, especialitzada en economia aplicada i transformació organitzacional, amb una trajectòria de més de 38 anys en els sectors públic i privat. Fundadora de TALDIG i Relathia, impulsa enfocaments sistèmics per a afrontar els desafiaments del segle XXI des de la geopolítica, la sostenibilitat i la digitalització. Va ser secretària d’Estat de Comerç, Turisme i Pimes; ambaixadora davant l’OCDE, i presidenta de Hispasat.