La despesa realitzada pels turistes internacionals va arribar als 63.836 milions d’euros durant el primer trimestre de l’any, un 7% més que en el mateix període de l’any anterior, segons les darreres dades de l’Enquesta de Despesa Turística (Egatur) de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). En paral·lel, Espanya va rebre 46,6 milions de turistes internacionals, un 4,6% més que entre el gener i el juny del 2025.
L’increment de la despesa també es reflecteix en el comportament de compra dels visitants. Segons una anàlisi de la plataforma de pagaments Sipay sobre les primeres setmanes de l’estiu del 2026, els turistes internacionals van registrar un tiquet mitjà de 46,77 euros per operació, davant dels 28,88 euros dels consumidors residents. Això suposa una despesa per operació aproximadament un 62% superior, mentre que el tiquet mitjà del visitant internacional va augmentar un 33,6% respecte de l’estiu anterior.
Aquesta evolució reforça la importància d’avançar cap a un model turístic en què, juntament amb el volum de visitants, cada vegada tingui més pes el valor generat durant la seva estada. En aquest context, la gastronomia i l’hostaleria tenen un paper destacat: restaurants, bars i cafeteries formen part de l’experiència del visitant i funcionen com a espais des dels quals apropar-se als productes i costums de cada territori.
Al mateix temps, els hàbits de consum fora de la llar continuen evolucionant. L’XI Baròmetre de Moments de Consum d’AECOC i 40dB, publicat el 2026, revela que el 66% dels consumidors freqüenta bars i restaurants amb la mateixa freqüència o més que un any abans, un percentatge que arriba al 76% entre la Generació Z i els mil·lennials. A més, malgrat l’increment dels preus, un 47% continua acudint a aquests establiments per desconnectar i gaudir del temps d’oci.
Segons el mateix estudi, els hàbits de consum fora de la llar continuen evolucionant cap a noves franges i moments de consum. El 50% dels consumidors ha traslladat part de les seves sortides vinculades a l’oci nocturn cap a horaris diürns, mentre que el 48% afirma sortir més a dinar que a sopar. Aquesta tendència està impulsant moments com l’aperitiu i el tardeo: el 70% surt a prendre l’aperitiu durant els caps de setmana i el 58% participa en plans de tarda.
El pes de l’hostaleria és especialment significatiu en categories tradicionalment vinculades al consum social, com les begudes espirituoses. L’Informe Socioeconòmic 2025 d’Espirituosos España recull que set de cada deu consumicions de begudes espirituoses es fan fora de la llar i que el canal Horeca concentra el 75,3% de les vendes del sector en termes de valor, davant del 24,7% corresponent al consum domèstic.
En aquest sentit, segons el mateix estudi, dins del mateix canal hostaler, els bars i les cafeteries concentren al voltant del 70% del consum de begudes espirituoses, davant del 30% corresponent a hotels i restaurants. Aquesta distribució posa de manifest l’estreta vinculació d’aquests productes amb els moments de trobada social i amb una hostaleria que amplia progressivament les seves ocasions de consum més enllà dels dinars i sopars tradicionals.