El Tribunal Suprem confirma la il·legalitat de les eleccions del Col·legi de Farmàcia de Pontevedra de 2018

El Tribunal Suprem ha confirmat la il·legalitat de les eleccions al Col·legi Oficial de Farmacèutics de Pontevedra que es van celebrar l’any 2018, en una providència en què desestima admetre a tràmit un recurs de cassació presentat pel Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics, que defensava la legalitat del procés electoral. L’alt tribunal considera que “el vot no va ser emès de forma lliure i personal i amb transparència, ja que les empreses, a més de no complir els requisits legals per al transport del vot per correu, els seus gerents tenien interès en aquest procés”.

En aquest cas es jutjava que el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Pontevedra (al qual pertanyen uns 1.900 col·legiats de la província) va contractar el vot per correu amb la cooperativa que s’encarrega del transport de medicaments, Cofano. Alguns directius d’aquesta cooperativa formaven part de dues de les tres candidatures en el procés electoral. Per això, el Suprem posa en qüestió el procediment que es va seguir per aprovar el vot per correu.

La denúncia original va partir de Gerardo Santamarta, un dels oponents a Alba Soutelo, la presidenta del Col·legi de Pontevedra que guanyaria les eleccions. Ara el Suprem valida la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Galícia, que, al seu moment, ha considerat que s’havien vulnerat “les regles del ‘fair play’ electoral”.

Un cop coneguda la invalidació de les eleccions per part del tribunal gallec i per evitar la interinitat, Soutelo va avançar uns mesos les eleccions el juny del 2021, quan s’haurien d’haver celebrat el gener del 2022. En aquest cas va ser Correos l’entitat que es va encarregar de la gestió del vot no presencial. Alba Soutelo va tornar a guanyar les eleccions amb la participació d’un terç dels col·legiats de Pontevedra. El resultat ha tornat a ser recorregut als tribunals.