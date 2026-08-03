El Tribunal de Comptes (TCu) ha acordat arxivar la denúncia presentada pel Grup Parlamentari Socialista a l’Assemblea de Madrid contra el Govern d’Isabel Díaz Ayuso pel sistema de facturació entre hospitals vinculat a les derivacions de pacients entre centres de gestió privada o concertada i la sanitat pública.
Segons fonts de l’Executiu regional, la resolució conclou que no existeix responsabilitat comptable ni perjudici econòmic per als fons públics derivat d’aquest sistema, i rebutja que s’hagi produït cap dany patrimonial per a l’Administració autonòmica.
La denúncia del PSOE, presentada el febrer passat per una presumpta responsabilitat comptable contra la Comunitat de Madrid per la suposada condonació d’un deute de 71 milions d’euros a les companyies Quirón i Ribera Salud, ha estat descartada pel TCu en considerar que no s’ha acreditat l’existència de quantitats exigibles que el Govern d’Ayuso hagués deixat de reclamar a les empreses responsables de la gestió indirecta d’hospitals públics.
Els socialistes defensaven que aquest import provenia de l’atenció a la sanitat pública de pacients derivats d’aquests grups privats i concertats, fet que, al seu parer, evidenciaria un possible perjudici als fons públics per un control deficient de la facturació entre hospitals de gestió directa i centres en règim de concessió.
El Tribunal considera que no s’ha demostrat l’existència d’un dany patrimonial concret, efectiu i individualitzat per a les arques públiques, ni tampoc de drets de cobrament pendents que l’Administració autonòmica hagués deixat d’exigir. La resolució coincideix amb el criteri de la Fiscalia del mateix Tribunal, que ja havia proposat arxivar la denúncia per no apreciar un perjudici acreditat.
L’organisme de control econòmic assenyala únicament obligacions generals de supervisió, seguiment o control, però no concreta normes presumptament vulnerades, i avala així “el sistema de facturació entre hospitals de la Comunitat de Madrid derivat de l’exercici del dret de lliure elecció de centre sanitari per part dels ciutadans”, segons han destacat fonts del Govern regional.
La Comunitat de Madrid considera que la resolució avala la seva actuació i assegura que “sempre” ha actuat “d’acord amb la legislació vigent”, sense deixar de “percebre cap quantitat que correspongués reclamar a les empreses concessionàries”.