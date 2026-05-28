El primer Desdejuni organitzat per AP institute aborda la presa de decisions en entorns complexos

AP institute ha celebrat aquesta setmana la primera edició del cicle ‘Desdejunis AP institute | Converses públic-privades’, una nova iniciativa impulsada per la institució per a generar espais de diàleg d’alt nivell entre empreses, institucions i organitzacions entorn dels grans reptes que condicionen avui la presa de decisions estratègiques.
Sota el títol ‘Decidir en entorns complexos’, la trobada va reunir representants de l’àmbit institucional, empresarial i dels assumptes públics per a reflexionar sobre anticipació reguladora, governança, legitimitat institucional i col·laboració públic-privada en un context cada vegada més marcat per la complexitat normativa i la transformació de l’entorn polític i econòmic.
La sessió va comptar amb la participació d’Ángel García Castillejo, vicepresident de la CNMC; Antonio Rodríguez Rivera, director de Relacions Institucionals de Banc Sabadell; i Blanca Ulibarri, directora del Gabinet de Presidència i Relacions Institucionals en KPMG. La conversa va estar moderada per Carlos Hernández, soci fundador de Silverback i ex Advocat de l’Estat.
Entre les organitzacions i companyies assistents es trobaven representants de Naturgy, BME/SIX Group, NITID Corporate Affairs, digitals, Endesa, Cercle d’Empresaris, MAPFRE, Redeia, Digi Spain Telecom, prodolç, CECA i BeConfluence, entre altres entitats vinculades a l’ecosistema institucional i empresarial.
Durant el desdejuni es va abordar com la funció d’assumptes públics ha evolucionat des d’una lògica reactiva cap a una funció cada vegada més estratègica, vinculada a la capacitat d’anticipació, comprensió del context i acompanyament a la presa de decisions dins de les organitzacions.
Joan Navarro, president d’AP institute, va ser l’encarregat d’obrir la trobada i va destacar la necessitat d’impulsar “espais de conversa útils, rigorosos i transversals entre els qui participen en la construcció de l’interès públic des de diferents àmbits”.
L’alta participació i acolliment de la trobada confirma l’interès creixent per generar fòrums d’intercanvi entre organitzacions, empreses i institucions capaces d’abordar des d’una perspectiva pràctica els desafiaments que planteja la relació entre el sector públic i privat.
Amb aquesta iniciativa, AP institute va indicar que continua reforçant el seu paper com a espai de referència per a l’ecosistema dels assumptes públics a Espanya i anuncia la seva voluntat de donar continuïtat al cicle amb noves edicions a partir de la pròxima tardor.