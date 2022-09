El president de PwC: “En aquest cicle econòmic cal guanyar productivitat invertint en innovació i talent”

El president de PwC, Gonzalo Sánchez, considera que “en l’actual cicle econòmic és més important que mai guanyar productivitat invertint en innovació i talent”. Sánchez sosté que “estem en un moment en el qual sembla que l’única cosa important és si entrarem en recessió o no, quan el que és més rellevant és ser capaços d’adaptar-nos, amb les nostres inversions i les nostres estratègies, al model econòmic i social futur”.

En aquest procés destaca tres element, “de partida”, que ja es poden visualitzar: “una inflació que trigarà encara temps a reduir-se, però que pot quedar-se entorn del 3/4%; uns tipus d’interès que continuaran pujant els pròxims trimestres per a poder situar-se a llarg en rangs del 2/3%, i creixements que continuaran sent baixos”.

El president de PwC, que va participar ahir en la inauguració del centre internacional d’emprenedoria de Biscaia, B Accelerator Tower (BAT), insisteix que “en cicles com l’actual, on la recaptació fiscal augmenta per sobre del creixement de l’economia, és quan més necessari és revertir part d’aquest excés de recaptació a potenciar la inversió en innovació i en tecnologia” .

D’altra banda, el president de PwC ha assegurat que “iniciatives com la Torre BAT són un exemple”, i ha mostrat la seva confiança que “el centre d’emprenedoria es converteixi en una de les pedreres que lideri, en els pròxims anys, els projectes d’innovació al País Basc”. PwC és una de les impulsores del centro en el que ja operen més de 40 startups i 30 corporacions.

Sánchez ha explicat que “en PwC hem volgut formar part d’aquesta aposta de futur, i hem posat tot el nostre coneixement i les nostres relacions globals al servei del projecte en el qual ens sembla vital, i en el qual portem treballant molt temps. La nostra xarxa global, present en 155 països, ens ha permès signar diverses aliances de col·laboració internacional amb altres centres d’emprenedoria en ubicacions de referència com el Japó, UK, Xile o Mèxic, i amb entitats tecnològiques de primer nivell com Google (Google for startups)”.