El pa guanya protagonisme en l’hamburguesa premium mentre el delivery impulsa el seu consum a Espanya

Amb motiu del Dia Internacional de l’Hamburguesa, aquest producte torna a confirmar el seu pes en el consum a domicili a Espanya, ja que, segons el ‘Gastrómetro 2025’ de Just Eat, l’hamburguesa és el plat més demanat a domicili al país, consolidant-se com una de les opcions favorites dels consumidors. L’informe afegeix, a més, que el 80% dels espanyols no concep una hamburguesa sense formatge.
En paral·lel, el consum evoluciona cap a propostes més experiencials i de major qualitat, en un context on la relació qualitat-preu continua sent el principal criteri d’elecció per al 68% dels usuaris, segons el mateix informe. Aquesta evolució està impulsant una transformació de la pròpia hamburguesa, marcada en part per l’auge de les smash burgers, on ingredients tradicionalment secundaris, com el pa, guanyen protagonisme dins de l’experiència gastronòmica.
“El pa s’ha convertit en un element diferencial de l’hamburguesa i en un dels factors que més influeixen en l’experiència final. Avui el consumidor busca textura, sabor, qualitat d’ingredients i una proposta més cuidada també en el pa”, expliquen des de Europastry.
Segons la companyia, varietats com el brioix han guanyat protagonisme tant en restauració com en el delivery premium gràcies a la seva textura tendra, elasticitat i capacitat per a potenciar el sabor del conjunt. Europastry apunta, a més, a una creixent demanda de propostes més indulgents, gurmet i amb un alt component visual.
A més, el canvi en els hàbits de consum està marcat per noves generacions cada vegada més influents amb el 74% dels espanyols que reconeix el paper de la Generació Z en la popularització de tendències gastronòmiques, segons l’informe de Just Eat. Una influència que també es reflecteix en la cerca de productes més visuals, premium i vinculats a l’experiència de consum.