L’empresari argentí José Luis Manzano, protagonista de l’adquisició de Telefónica Perú, ha fet un nou salt en la seva expansió per sectors estratègics d’Amèrica Llatina després que YPF acceptés l’oferta d’Edenor per adquirir la seva participació del 70% a Metrogas i MetroEnergía per 780 milions de dòlars.
Aquesta operació consolida la posició del grup de Manzano com un dels principals actors del mercat energètic de la regió. Edenor és la principal distribuïdora elèctrica de l’Argentina i Metrogas, amb aproximadament 2,4 milions de clients a la ciutat de Buenos Aires i la seva àrea metropolitana, és la principal distribuïdora de gas natural del país.
Manzano, a més, no parteix de zero a Metrogas. Integra Capital ja mantenia anteriorment una participació del 9,23% en la companyia, de manera que l’adquisició del paquet de YPF suposa un increment important de la seva presència a l’empresa.
El preu finalment acceptat per YPF també destaca per la intensitat competitiva del procés. Els 780 milions de dòlars oferts per Edenor se situen al voltant d’un 39% per sobre de la valoració de referència manejada inicialment en el procés de venda.
La compra representa l’últim moviment d’una intensa etapa de creixement per a l’empresari argentí. L’abril del 2025, Integra Tec International va adquirir el 99,3% de Telefónica del Perú, una companyia amb més de 13 milions d’usuaris, assumint també el repte de desenvolupar-ne el procés de reestructuració i recuperació operativa.
A aquesta operació s’hi va sumar posteriorment l’adquisició per part de Mercuria dels actius de Shell a l’Argentina per 1.420 milions de dòlars. El paquet inclou la xarxa de 894 estacions de servei, que representa prop del 19% del mercat argentí de combustibles, la refineria de Dock Sud, una planta de lubricants, terminals de combustibles i instal·lacions aeroportuàries. Mercuria manté des de fa anys vincles empresarials amb Manzano en el mercat energètic argentí.
L’empresari amplia simultàniament la seva activitat cap als minerals estratègics. Integra Tierras Raras ha sol·licitat permisos per desenvolupar cinc projectes d’exploració d’urani sobre unes 49.500 hectàrees a la província argentina de Río Negro, incorporant així una nova activitat vinculada a la seguretat energètica i al renovat interès internacional per l’energia nuclear.
L’adquisició de Metrogas reforça especialment la dimensió energètica d’una plataforma empresarial cada vegada més diversificada. Electricitat amb Edenor, gas amb Metrogas, petroli i combustibles mitjançant diverses inversions energètiques, telecomunicacions amb Telefónica Perú i ara exploració d’urani configuren una cartera concentrada en infraestructures i recursos considerats essencials per a la pròxima etapa de creixement llatinoamericà.
Manzano, que anteriorment va desenvolupar una trajectòria política rellevant durant el Govern de Carlos Menem, fa més de tres dècades que construeix interessos empresarials en energia, telecomunicacions, infraestructures i mitjans de comunicació.
L’operació sobre Metrogas confirma ara una nova fase d’expansió basada en actius de gran escala i sectors regulats, i consolida l’empresari argentí com un dels inversors més actius de l’actual cicle econòmic llatinoamericà.