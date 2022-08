El nombre d’estudiants que escull la Formació Professional a distància es dispara

La Formació Professional a distància ha vist incrementada la seva demanda durant els últims anys, perquè segons les últimes dades del Ministeri d’Educació i Formació Professional les matrícules en aquesta modalitat es van incrementar l’any passat un 16,4% en Grau Mitjà i un 27,7% en Grau Superior. La llista de beneficis que presenta la modalitat en línia en l’FP és molt llarga: màxima flexibilitat, estudi des de qualsevol lloc i a través de diferents dispositius, possibilitat de compatibilitzar amb la vida laboral i familiar, gestionar de manera individual el ritme de cada estudiant, etc.

A més, la formació en línia presenta l’avantatge que l’estudiant triï el grau que li interessa sense tenir en compte la ubicació de la seva llar. Això suposa un estalvi de temps en el trasllat, i econòmic, perquè el nou estudiant no es veu obligat a canviar de residència o utilitzar qualsevol mitjà de transport diàriament per a acudir a classe.

Això és el que li va ocórrer a María, una jove de 38 anys de Saragossa que va decidir donar un impuls a la seva carrera i especialitzar-se en l’assessorament nutricional en el centre de Cesur Sevilla, on va cursar Dietètica en modalitat semipresencial.

La jove buscava poder exercir de manera professional en la cura de l’alimentació des del seu propi negoci, un gabinet de quiromasaje i benestar. La manera d’aconseguir-ho va anar estudiant l’FP de Dietètica. Per a poder continuar treballant i veient com creixia a poc a poc el seu projecte, només podia fer-ho de manera semipresencial.

Així, María va aconseguir graduar-se en Dietètica mentre treballava i aconseguir el seu somni en tot just dos anys. “Triar la modalitat semipresencial va ser clau per a poder conciliar la meva vida laboral amb els estudis. A més, des de Cesur, tant els professors com els meus tutors, sempre han organitzat les dates de lliurament de treballs i d’exàmens, perquè treballar i estudiar no fos un problema”, declara María.

Cesur augmenta la seva oferta

Precisament, amb la finalitat de donar resposta a l’augment en la demanda d’alumnes, Cesur va informar en un comunicat que ha incrementat la seva oferta educativa a distància en un 88%, en passar dels 36 cicles amb formació en línia en el curs 2019/2020 als 68 del curs 2021/2022.

També ha afegit nous cicles amb especialitat que a partir d’aquest curs es poden realitzar a distància, com succeeix en les famílies de Sanitat, Informàtica, Activitats Físiques i Esportives i Serveis Socioculturals i a la Comunitat, com són Dermocosmética, Odontopediatría, Disseny de Plans d’Igualtat en l’empresa, Gestió i Organització d’Esdeveniments Esportius o Ciberseguretat.

Les famílies d’FP que creixen en modalitat en línia aglutinen més del 50% de la demanda de places, segons l’Observatori de la FP, la qual cosa ha portat a Cesur a reforçar l’oferta per a facilitar l’accés a una formació adequada a les circumstàncies i al ritme de vida actual, mantenint la qualitat màxima en tots els graus per a alumnes de tota Espanya. Així mateix, Cesur adapta el seu FP en línia a les necessitats de l’alumne, de manera que l’estudiant pot triar dins de tres modalitats d’en línia: Basic, Estàndard i Premium.

Aquest és el cas de Miguel Ángel Martín, estudiant del grau d’Higiene bucodental a Màlaga, per al qual va ser decisiu a l’hora de triar on cursar els seus estudis que Cesur fos flexible amb les circumstàncies de cada alumne, i que només hagués de desplaçar-se de manera eventual al centre quan havia de realitzar pràctiques o exàmens.

Entre totes les titulacions, les relacionades amb Sanitat han vist augmentada l’oferta en línia respecte al curs 2019/2020 de manera significativa i actualment els alumnes que cursen els cicles en modalitat en línia representen ja un 34% més que els que opten per la modalitat presencial.

La família d’Informàtica i Comunicacions és una altra de les quals més creix en formació en línia i gairebé el 50% dels alumnes de Cesur trien cursar-la en aquesta modalitat. En aquest cas, els cicles en línia s’han reforçat amb noves especialitats en tecnologies clau com Big Data, Cloud Computing o Ciberseguretat.

Sortides laborals

Les perspectives professionals que obre la Formació Professional són encoratjadores. El 41,3% de les ofertes publicades l’any passat estaven dirigides a aquests titulats, enfront d’un 33,7% d’ofertes d’ocupació per a universitaris, segons indica l’informe ADECCO del 2021. Amb aquestes xifres de demanda d’ocupació, la Formació Professional es converteix en una alternativa eficaç per als joves.

Per part seva, l’agència del Centre Europeu per al Desenvolupament de la Formació Professional (CEDEFOP) assegura que des d’ara i fins a 2030, se sol·licitaran un 65% de professionals amb qualificacions mitjanes i un 35% amb qualificacions altes. La Formació Professional de grau superior és, a més, una via d’entrada a la universitat que cada any es plantegen més estudiants. Aquest últim curs, el 13,2% dels alumnes nouvinguts als campus procedien de la FP.

Segons les últimes dades publicades pel Ministeri d’Educació i Formació Professional, en el curs 2021-2022 es van matricular un total d’1.013.912 alumnes en la modalitat de Formació Professional. Tenint en compte les dades del període 2020-2021, on va haver-hi un total de 974.445 matriculacions, el percentatge de matriculats en FP ha augmentat un 4,1% en l’últim curs. Una de les raons principals dels alumnes per a triar aquesta via formativa és l’oportunitat que ofereix per a continuar formant-se, ja que els seus cicles, una vegada aprovats, donen accés directe a la universitat.

