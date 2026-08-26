La pràctica professional del lobby i dels assumptes públics s’equipararà als principals estàndards europeus amb el Reial decret llei de transparència i integritat dels grups d’interès aprovat ahir pel Consell de Ministres i es prepara per créixer amb força a Espanya gràcies al nou marc regulador, segons la valoració de les principals organitzacions i actors del sector.
L’Associació de Directius de Comunicació (Dircom), l’Associació de Professionals de les Relacions Institucionals (APRI), AP Institute i H/Advisors Public Affairs Spain coincideixen a valorar positivament una regulació que «reconeix la legitimitat de la representació d’interessos i proporciona una major seguretat jurídica» a empreses, organitzacions, professionals i institucions.
Fonts d’empreses de l’IBEX 35 han confirmat també que es tracta d’«una molt bona notícia» que permetrà reforçar i ampliar les seves àrees i necessitats d’assumptes públics, ja que consideren que l’existència de regles clares facilitarà la integració d’aquesta activitat en els sistemes de govern corporatiu, compliance i gestió de riscos.
La norma crea un registre estatal, públic i obligatori i introdueix la publicitat de les reunions, la petjada normativa, un codi de conducta i un règim sancionador. Espanya aproxima així el seu model al Registre de Transparència de la Unió Europea i als sistemes existents en països de referència com França i Alemanya.
Les principals companyies espanyoles i multinacionals fa anys que treballen sota les regles europees, de manera que el nou marc nacional estén a Madrid uns estàndards àmpliament assumits a Brussel·les. Espanya ocupa ja la quarta posició entre els països de la UE pel nombre de grups d’interès inscrits a Brussel·les, amb més de 1.000.
El president de l’Associació de Directius de Comunicació (Dircom), Joaquín Mouriz Costa, ha valorat molt positivament l’aprovació de la regulació.
«Després de molts anys d’espera, és una notícia molt positiva que Espanya, finalment, faci un pas decisiu cap a una relació més transparent, íntegra i responsable entre els grups d’interès i les institucions públiques. La comunicació corporativa i els assumptes públics formen part d’una mateixa responsabilitat: explicar amb claredat quins interessos representa una organització, quines posicions defensa i com contribueix al debat públic. La nova norma ajuda a ordenar aquesta relació i reforça la confiança entre empreses, institucions i ciutadania», ha afirmat.
APRI, organització de referència dels professionals dels assumptes públics a Espanya, considera que el decret incorpora diverses de les principals reivindicacions plantejades pel sector durant més de quinze anys: registre obligatori, publicitat d’agendes, traçabilitat, supervisió independent i un règim efectiu de responsabilitats.
El seu president, Carlos Parry, ha destacat que la regulació constitueix una qüestió de qualitat democràtica i ha demanat a les forces polítiques que en garanteixin la convalidació i proporcionin a Espanya un marc «estable, exigent i durador».
El president d’AP Institute, Joan Navarro, ha subratllat que la norma representa una molt bona notícia per continuar avançant en la consolidació dels assumptes públics com una activitat professional de primer nivell.
AP Institute, primer i únic centre universitari espanyol especialitzat en formació superior en assumptes públics, considera que la regulació respon a una necessitat empresarial ja consolidada i anticipa un ràpid creixement del mercat espanyol fins a situar-lo al nivell dels principals països europeus.
Per la seva banda, Guillermo Martínez, director general d’H/Advisors Public Affairs Spain, consultora líder d’assumptes públics a Espanya, ha afirmat que «la seguretat jurídica arriba definitivament als assumptes públics i això és positiu per a les empreses, les institucions, els professionals i la mateixa democràcia».
«Per a l’IBEX 35, les multinacionals i les patronals empresarials, la norma permet integrar plenament els assumptes públics en els sistemes de govern corporatiu. La transparència no redueix la capacitat d’influència legítima de les companyies; l’ordena, la professionalitza i en reforça la legitimitat», ha afegit.
El sector considera que la regulació produirà un doble efecte: augmentarà la demanda empresarial d’assessorament especialitzat i elevarà els nivells de formació, compliment normatiu i professionalització exigits a consultores i responsables interns.
La seguretat jurídica obre així una nova etapa per als assumptes públics a Espanya. La influència empresarial deixarà de dependre de percepcions sobre contactes personals per assentar-se definitivament sobre el coneixement tècnic, la transparència, la traçabilitat i la qualitat de les propostes traslladades a les institucions.