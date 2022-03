El govern dona llum verda al 5G a Espanya amb l’aprovació del reial decret de Ciberseguretat

L’aprovació de la Llei de Ciberseguretat 5G per part del govern espanyol, que estava prevista per a la segona meitat de l’any, però que l’executiu ha accelerat a través d’un reial decret llei a causa del conflicte a Ucraïna, permetrà l’impuls i la implantació definitiva de les xarxes de cinquena generació a Espanya.

La nova normativa sobre 5G s’emmarca dins del pla nacional per a respondre a l’impacte econòmic i social de la invasió d’Ucraïna, que també ha inclòs l’aprovació del Pla Nacional de Ciberseguretat amb una dotació de 1.200 milions d’euros (200 més dels previstos) i un paquet de 150 iniciatives.

El Reial decret llei de Ciberseguretat 5G és la clau per al desplegament del 5G en tot el territori, aquesta tecnologia revolucionarà no sols el món de les telecomunicacions sinó tot el teixit empresarial a través de la creació de nous serveis i models de negoci.

Un punt destacat de la nova legislació és que s’inclou una llista de qualificació de risc per a proveïdors, que es determinarà en els pròxims mesos, segons el nivell de seguretat i fiabilitat dels seus equips i estableix una sèrie de controls per als operadors que han d’aplicar en les seves xarxes. Segons un estudi recentment publicat per la consultora Dell’Oro, els principals proveïdors de telecomunicacions i xarxes a escala global són Huawei, amb una quota de mercat del 28,7%, Ericsson amb un 15% i Nokia amb un 14,9%.

Aquestes companyies són les que proporcionen les infraestructures de xarxes i 5G als principals operadors del país, que són els que han estat aquests últims anys escometent totes les inversions per al desplegament de xarxes de cinquena generació.

Per a vertebrar tot el territori de xarxes 5G serà necessari seguir amb aquest impuls, en aquest sentit, el recent procés d’integració d’Orange i MásMóvil (celebrat per tot el sector) ajudarà a una consolidació del mercat, que redueixi la guerra de preus i permeti a Orange, MásMovil, Telefónica i Vodafone escometre noves inversions en infraestructures i apostar per la millor tecnologia.

Amb l’aprovació d’aquest decret llei es dona llum verda a tot el sector de cara al desplegament del 5G a Espanya. L’únic gran punt que queda pendent en l’agenda del govern és la subhasta de 26 GHz, que es considera “prioritària” per al desenvolupament d’aquesta tecnologia i que està prevista per al segon semestre de l’any.