El futbol, una de les principals fonts de finançament de l’esport espanyol

El futbol professional és una de les principals fonts de finançament de l’esport espanyol, segons es desprèn de la resolució provisional que ha fet pública el Consell Superior d’Esports (CSD) sobre ajudes a les Federacions Esportives Espanyoles per als programes esportius Team Espanya corresponents a 2022 destinades a intensificar la preparació olímpica i paralímpica per als pròxims Jocs de París 2024.

Aquestes ajudes, que ascendiran a 48 milions d’euros, procedeixen de LaLiga a través els fons dels Pactes de Viana, signats a l’abril de 2020, pels quals la patronal es va comprometre a dedicar part dels recursos que generin els drets audiovisuals del futbol a crear un fons d’ajuda a l’esport espanyol.

Aquesta quantitat es distribuirà durant el que resta de cicle olímpic fins a París 2024 segons les propostes de les Federacions, i després de la decisió d’una comissió de valoració del Consell Superior d’Esports. Amb aquesta aportació el futbol professional espanyol dona suport al desenvolupament d’altres esports beneficiant directament a més de 230 esportistes i equips per a la seva preparació olímpica i paralímpica.

Entre les aportacions de LaLiga destaca també la que realitzar a la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF) per a donar suport al desenvolupament del futbol no professional, que durant la temporada 21/22 va ascendir a 63 milions d’euros.

El Govern distribuirà un total de 16 milions entre les 36 Federacions que van presentar sol·licitud als dos programes que formen part del nou projecte del CSD: Team España Elit i Team España Interès Estratègic.

La major part de les subvencions –11,4 milions d’euros– estan destinades al primer, Team España Elit, dirigit a esportistes i equips amb possibilitats d’aconseguir una plaça entre els vuit millors en els Jocs Olímpics i un podi en els Paralímpics. Els altres 4,6 milions s’emmarquen en Team Interès Estratègic, dirigit a especialitats no olímpiques, però amb gran pes en la projecció d’Espanya -com l’automobilisme i el motociclisme-, i al desenvolupament de la base de l’elit en esports com el tennis o el rugbi.