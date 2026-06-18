El director general d’Ingressos i Operacions de l’Atlètic de Madrid, Óscar Mayo, protagonitza una nova edició de Media Power Podcast, un espai que s’està consolidant com un dels fòrums de referència per conversar amb alguns dels principals líders empresarials, polítics i esportius d’Espanya.
La professionalització de l’esport s’ha convertit en un dels grans fenòmens empresarials de les darreres dècades. Més enllà dels resultats sobre el terreny de joc, els grans clubs competeixen avui en àmbits com la innovació, la generació d’ingressos, l’experiència de client, la tecnologia, els patrocinis o l’expansió internacional de marca. En aquest context, Media Power Podcast continua consolidant-se com un dels espais de referència per conèixer com es gestionen les grans organitzacions a través de converses amb alguns dels seus màxims responsables.
L’últim convidat ha estat Óscar Mayo, un dels directius que millor representen la transformació empresarial experimentada per l’Atlètic de Madrid durant l’última dècada. Al llarg de la conversa, Mayo ofereix una visió detallada de com es gestiona una organització que ha evolucionat d’un gran club de futbol a una autèntica multinacional de l’entreteniment i l’esport.
L’entrevista permet conèixer la complexitat d’una entitat que mou prop de 500 milions d’euros l’any i que ha construït un model de negoci cada vegada més diversificat. Drets audiovisuals, patrocinis, explotació de l’estadi, hospitality, venda d’entrades, experiències premium, comercialització internacional i actius digitals formen part d’una estructura que exigeix una gestió cada cop més sofisticada.
Gestió empresarial
Un dels aspectes més interessants de l’episodi és precisament el paper que desenvolupa Mayo dins de l’organització. Com a responsable d’ingressos i operacions, el seu àmbit d’actuació abasta algunes de les àrees més estratègiques per al creixement del club: desenvolupament comercial, experiència de l’aficionat, monetització d’actius, innovació, operacions i optimització d’infraestructures. Un perfil que reflecteix la importància creixent dels gestors professionals en l’èxit de les grans entitats esportives.
La conversa també posa de manifest com els clubs d’elit competeixen avui en un escenari global en què la capacitat de generar recursos resulta tan determinant com la gestió esportiva. La construcció de marca, la internacionalització i la relació permanent amb milions d’aficionats s’han convertit en elements essencials per sostenir el creixement i la competitivitat.
«Tots els ingressos que genera un club tenen un únic objectiu: fer millor futbol, tenir els millors jugadors i construir el millor equip possible», explica Mayo.
Un podcast de referència
La participació d’Óscar Mayo se suma a una llista de convidats cada vegada més rellevant a Media Power Podcast. Pels seus micròfons han passat personalitats com José María Aznar, Iván Espinosa de los Monteros, Marcos de Quinto o Borja Vázquez, a més de directius de grans companyies internacionals i referents del món empresarial. Aquesta capacitat per reunir líders de primer nivell està consolidant el programa dirigit per Jaime Cabezas com una de les plataformes emergents més interessants per analitzar lideratge, gestió, innovació i creació de valor a Espanya.
Amb una presència creixent de CEOs, emprenedors, alts directius i figures institucionals, Media Power Podcast està construint una comunitat d’influència al voltant de les grans converses sobre empresa, economia, esport i transformació empresarial. L’entrevista a Óscar Mayo encaixa plenament en aquesta línia editorial en mostrar com es gestiona des de dins una de les marques esportives més reconegudes d’Europa.