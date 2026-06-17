El Consell de Ministres va autoritzar aquest dimarts la convocatòria d’ajudes per valor de 29,4 milions d’euros amb les quals el Consell Superior d’Esports (CSD) reforçarà el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social dels esportistes d’alt nivell i donarà suport a la preparació dels esportistes i entrenadors que representen Espanya en competicions internacionals.
Aquesta mesura permetrà al CSD desplegar el principal instrument de suport als esportistes d’alt nivell, ja que agrupa les ajudes a la protecció social, els programes d’impuls a la preparació i el reconeixement als resultats esportius.
«Quan un esportista competeix amb la samarreta d’Espanya, al darrere hi ha anys d’esforç, sacrifici i dedicació. I l’obligació de les institucions és acompanyar aquest esforç i oferir les millors condicions possibles perquè es pugui desenvolupar», va indicar Milagros Tolón, ministra d’Educació, Formació Professional i Esports, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.
Los Angeles 2028
La inversió aprovada permetrà consolidar una cobertura integral per als esportistes d’alt nivell durant l’actual cicle olímpic i paralímpic fins a Los Angeles 2028, per garantir tant la seva protecció social com els recursos necessaris per afrontar amb garanties la preparació esportiva i el desenvolupament de la seva carrera.
Per això, el CSD convocarà ajudes per a la cotització a la Seguretat Social dels esportistes d’alt nivell i ajudes per resultats esportius i beques de preparació esportiva, alhora que consolidarà els programes Team España Élite i Team España Estratégico.
Los Angeles 2028
La primera línia d’ajudes estarà dotada amb fins a tres milions d’euros i es destinarà a finançar la cotització a la Seguretat Social dels esportistes d’alt nivell. Aquesta mesura permetrà sufragar les quotes corresponents a esportistes professionals, treballadors autònoms o beneficiaris de convenis especials per a esportistes d’alt nivell.
La segona comptarà amb una dotació màxima de 13,9 milions d’euros per a esportistes i entrenadors de modalitats incloses en el programa dels Jocs Olímpics i Paralímpics de Los Angeles 2028. S’hi inclouen les ajudes pels resultats obtinguts en competicions internacionals durant el 2025 i les beques CSD Team España-ADO i CSD Team España Transición, destinades a acompanyar els esportistes durant la preparació esportiva i en el moment de la seva retirada de la competició.
La tercera línia d’ajudes, dotada amb fins a 12,5 milions d’euros, es destina a les federacions esportives espanyoles per al desenvolupament dels programes Team España Élite i Team España Estratégico del CSD, orientats a maximitzar el rendiment dels esportistes amb opcions d’èxit internacional i a enfortir les modalitats amb un elevat potencial de projecció exterior.
«Els èxits esportius no s’improvisen. Requereixen planificació, estabilitat i suport públic», va indicar Tolón abans d’afegir: «Darrere de cada medalla hi ha milers d’hores d’entrenament, equips tècnics, federacions compromeses i també una política esportiva capaç d’acompanyar els nostres esportistes al llarg de tota la seva trajectòria».
Los Angeles 2028
Els 29,4 milions d’euros assignats a aquestes tres línies d’ajuda provenen dels ingressos generats per la comercialització dels drets audiovisuals dels clubs de futbol professional de LaLiga.
D’acord amb el que estableix el Reial decret llei 5/2015, una part d’aquests recursos es destina al CSD per finançar els sistemes públics de protecció social dels esportistes d’alt nivell i les ajudes dirigides a esportistes i entrenadors que representen Espanya en competicions internacionals.
Gràcies a aquest mecanisme, el Govern d’Espanya reinverteix en el sistema esportiu els recursos generats pels clubs de futbol professional per reforçar l’esport d’alt nivell i garantir una major protecció a aquells que contribueixen a projectar la imatge i el prestigi del país arreu del món.