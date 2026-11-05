El ‘Circuit Gran Via’ de Madrid, gestionat per Josué Reyzabal, ha incrementat un 45% el seu nombre d’anunciants, fins a aconseguir els 241, i més d’un 25% el nombre de campanyes realitzades, fins a un total de 388, en els nou primers mesos de 2026 respecte al mateix període de 2025.
Dels clients totals, els clients internacionals van créixer un 85%, mentre que les campanyes especials van augmentar un 50%. Aquest augment de clients i de campanyes realitzades fa que el ‘Circuit Gran Via’, en el seu 15 aniversari, es consolida com una de les principals plataformes publicitàries de grans pantalles LED digitals d’Espanya i una opció líder en el món per als grans anunciants.
A més, manifesta la confiança dels anunciants nacionals i internacionals en un dels suports de comunicació més rendibles d’Espanya. El ‘Circuit Gran Via’ va gestionar en la primera meitat de l’any prop de 460 milions d’impactes publicitaris, la qual cosa suposa un augment d’audiència del 8,13% respecte a les xifres del mateix període de 2025 i equival a més de 2,5 milions d’impactes al dia i més de 17,7 milions d’impactes a la setmana. D’aquesta xifra, els Cinemes Callao han superat els 172 milions d’impactes, amb un augment de l’11% respecte a juny de 2025, la qual cosa suposa 951.000 impactes al dia i més de 6,6 milions d’impactes a la setmana.
Per sectors, el d’automoció mostra un dels més creixements interanuals, mentre que el “Circuit Gran Via” ha estat la plataforma d’importants campanyes d’empreses de sectors com a plataformes digitals, turisme, aerolínies, begudes, perfumeria i cosmètica i luxe.
El grup empresarial de Josué Reyzabal ha incorporat permanentment les solucions i tecnologies més innovadores en l’àmbit mundial al seu circuit de pantalles, la qual cosa li consolida com el més avantguardista i rendible d’Espanya. Alguns exemples són novetats com a creativitat 3D, realitat augmentada, interactivitat amb xarxes socials, retransmissions en directe o la sincronització amb altres suports de la Plaça del Callao.
Actualment, la companyia gestiona la publicitat d’un total de 15 grans pantalles, que sumen més de 500 metres quadrats en diferents ubicacions de Madrid. Un circuit únic, el circuit urbà més gran de gran format a Espanya, que és considerat com el Times Square espanyol, amb l’eix en Gran Via i amb els Cinemes Callao com a epicentre.
Aquesta aposta del grup de Josué Reyzabal per Madrid, centrada en l’eix de pantalles digitals de Gran Via, s’ha vist redoblada per la celebració durant l’any 2026 del 100 Aniversari dels Cinemes Callao, en els quals el grup ha realitzat una forta inversió per a dur a terme la rehabilitació més gran en la història d’Espanya d’un cinema tradicional, que els han convertit en un espai cultural polivalent únic al país.
Els Cinemes Callao són un espai cultural polivalent únic a Espanya, que la família Reyzabal ha mantingut 100 anys i en el qual continua fomentant la cultura. Al llarg d’aquest temps han estat testimonis i motors de la vida cultural madrilenya, mantenint la seva capacitat d’adaptació sense perdre la seva essència. El grup d’empreses familiar en el qual estan inclosos els Cinemes Callao han passat en set anys a convertir-se en un grup líder mundial en gestió d’espais publicitaris avantguardistes, esdeveniments, explotació d’espais culturals i gestió d’actius immobiliaris, sempre lligats a la innovació i el respecte al llegat familiar.
El ‘Circuit Gran Via’ de Madrid, gestionat per Josué Reyzabal, ha incrementat un 45% el seu nombre d’anunciants, fins a aconseguir els 241, i més d’un 25% el nombre de campanyes realitzades, fins a un total de 388, en els nou primers mesos de 2026 respecte al mateix període de 2025.