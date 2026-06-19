Eduardo Pastor, president de Cofares, ha obtingut el suport del 98% de l’Assemblea General celebrada aquest dijous a Madrid, on també s’han aprovat la Política General, l’Informe de Presidència i els Comptes corresponents a l’exercici 2025. Prèviament, el president va dur a terme 13 juntes preparatòries arreu de l’Estat, sota el lema «On altres no arriben», en les quals va explicar els resultats i la visió de futur de la cooperativa.
«Vull agrair a tots els delegats i delegades el seu suport total en aquesta Assemblea, ja que és fonamental que aquestes decisions, de gran transcendència per a Cofares, comptin amb el suport de la immensa majoria. Som prop de 12.000 socis i sòcies que podem sentir-nos profundament orgullosos de ser la principal força de farmacèutics comunitaris d’Espanya», ha destacat Eduardo Pastor.
Per a Pastor, que presideix l’organització des de fa més de set anys, la fortalesa de Cofares rau en el seu model solidari. «Defensem el bé comú de tots els socis i sòcies, un model en què la responsabilitat és prioritària i compartida per tothom. I en què, des del Consell Rector, anteposem el servei, la cooperació i l’ajuda mútua», ha subratllat.
Resultats històrics
L’organització va tancar el 2025 amb resultats històrics: 4.580 milions d’euros en vendes (+7,4%), un EBITDA de 49,1 milions (+12%) i un benefici abans d’impostos de 18,1 milions d’euros (+19% respecte al 2024).
El creixement es recolza en el seu nou model comercial i en eines com Nexo, que han impulsat l’eficiència de les farmàcies, assolint una facturació de 191 milions d’euros (+18%). També destaquen les marques Farline i Aposán, amb 70 milions d’euros en vendes (+14,3%), i Farmavenix —operador de solucions logístiques globals—, que va créixer un 19%, incrementant les seves vendes en 8 milions d’euros.
Inversions i expansió
Durant la seva intervenció a l’Assemblea, Eduardo Pastor també va posar l’accent en l’important esforç inversor de Cofares, que el 2025 ha destinat 45 milions d’euros al manteniment, ampliació i modernització de la seva extensa xarxa de magatzems, una xifra que s’eleva fins als 230 milions d’euros si es té en compte l’acumulat dels darrers cinc anys.
«Continuem desplegant la nostra estratègia d’expansió i proximitat al soci. De fet, ja hem planificat la construcció de nous magatzems a Còrdova, Talavera (Toledo) i Santa Cruz de Tenerife», ha explicat Eduardo Pastor.
A més, durant el 2025 s’han executat millores operatives als centres de Múrcia, Fuencarral (Madrid), València, Màlaga, Alacant, Girona, Castelló i Valladolid.
Compromís amb el model farmacèutic
La cooperativa manté el seu compromís amb el model farmacèutic espanyol i el seu paper com a agent influent i de referència davant les administracions, tant a Espanya com a Europa.
En aquest sentit, ha aconseguit que s’acceptessin nou al·legacions en la revisió de l’Avantprojecte de llei de medicaments i productes sanitaris, a més d’impulsar el debat públic sobre qüestions com l’autonomia estratègica i la creació d’una reserva de medicaments crítics.