easyJet ha anunciat que oferirà wifi a bord per primera vegada i que posarà la connexió a Internet d’alta velocitat de Starlink a disposició dels passatgers de tota la seva flota. Starlink, el servei de wifi més ràpid del sector aeri, s’incorporarà a partir del primer semestre de 2027 a la flota d’avions A320, A320neo i A321neo de l’aerolínia, i es preveu que el desplegament s’hagi completat a principis de 2028.
La companyia ha informat que la implantació d’aquest servei transformarà l’experiència a bord, ja que permetrà als passatgers veure continguts en streaming, jugar a videojocs i navegar per Internet des dels seus propis dispositius, tal com ho farien a terra, gràcies a la connexió ràpida i fiable que ofereix i gestiona Starlink.
La inversió d’easyJet en connectivitat a bord representa un pas important per continuar millorant l’experiència dels 100 milions de passatgers que ja trien volar amb l’aerolínia cada any. S’emmarca en la seva aposta per fer que viatjar sigui fàcil i assequible, oferint més opcions i una bona relació qualitat-preu per a tothom. Amb aquesta iniciativa, easyJet també busca atreure més passatgers, tant de negocis com d’oci, oferint més serveis que responguin a les seves necessitats a l’hora de volar.
Els passatgers que vulguin mantenir-se informats durant el viatge també podran accedir a informació útil mentre siguin a l’aire, des de consultar l’estat del vol a l’aplicació o al web d’easyJet fins a buscar informació sobre la destinació, com ara el temps, el transport o l’oferta turística. Aquesta tecnologia també obre la possibilitat de demanar productes del menú de bord còmodament des dels seus seients.
Gwynne Shotwell, presidenta i directora d’Operacions de SpaceX, ha declarat que estan «orgullosos de portar Starlink a bord d’easyJet i transformar la manera com els seus passatgers es mantenen connectats durant els viatges. Una connexió ràpida i fiable des de l’enlairament fins a l’aterratge permet treballar, veure continguts en streaming o mantenir-se en contacte sense interrupcions».