El Reial Madrid i el FC Barcelona han guanyat els tres partits disputats fins ara, però tant l’entrenador dels blancs com el fitxatge estrella dels blaugranes han compartit les seves reflexions sobre el nivell de LaLiga i les seves particularitats en les seves darreres compareixences públiques, i han coincidit que aquesta competició «exigeix guanyar, pensar i decidir més ràpid».
L’entrenador del Reial Madrid, José Mourinho, va destacar en la prèvia del partit contra el Reial Betis la competitivitat de LaLiga EA Sports i el nivell dels seus equips. Anthony Gordon, en comparació amb la Premier League, va afirmar que a LaLiga «les decisions han de ser més ràpides i tot ha de ser més net».
José Mourinho, un tècnic amb més de vint-i-cinc anys a l’elit i que coneix a la perfecció el futbol europeu, va afirmar en la roda de premsa d’avui, prèvia al partit contra el Reial Betis d’aquest divendres, que «en altres campionats com França o Alemanya, el campió sap que serà campió abans que comenci la temporada. Aquí existeix aquesta pressió setmana rere setmana. Un resultat que no sigui guanyar no és un bon resultat».
A més, també va aprofitar la seva intervenció per sumar l’Atlètic de Madrid a la lluita pel títol: «Penso que l’Atlètic de Madrid també serà candidat. Encara que no ho diguin obertament, segurament pensen i senten que poden aconseguir-ho. La manera com han fitxat, com han invertit, aquesta estabilitat que sembla eterna amb el mateix entrenador, mentalitat, manera de pensar, d’organitzar…».
Però el tècnic no limita el nivell d’exigència als candidats històrics al títol, sinó que també va tenir paraules per destacar el nivell mitjà de LaLiga: «Reial Betis, Vila-real… Són equips forts. Els bascos, equips molt difícils tots. Per a mi no és una lliga fàcil. Aquesta pressió té un pes important en els equips que han de jugar una lliga amb aquestes característiques».
Per la seva banda, Anthony Gordon, que va arribar al FC Barcelona en el mercat d’estiu, va assegurar que «a Anglaterra, de vegades la intensitat pot tapar els errors. Pots controlar malament la pilota i, tot i així, recuperar-te guanyant la següent batalla física. Aquí, un mal primer toc o una falta de concentració en la teva col·locació pot castigar-te immediatament».
El jugador creu que les seves condicions i el seu estil de joc es poden veure encara més beneficiats en el campionat espanyol: «Els espais són més petits, les decisions han de ser més ràpides i tot ha de ser més net. La meva velocitat esdevé encara més efectiva aquí perquè el moviment al meu voltant crea oportunitats i espais».
Totes dues opinions coincideixen a assenyalar que la competitivitat de LaLiga s’estén més enllà del Reial Madrid i el FC Barcelona i és present en el conjunt de la classificació. Segons tots dos professionals, el campionat exigeix mantenir un nivell de rendiment de manera continuada i adaptar-se a diferents plantejaments de joc al llarg de la temporada.