El seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, ha culminat una setmana de gran protagonisme públic que ha transcendit l’àmbit estrictament esportiu. Després de convertir-se en protagonista indirecte del tatuatge que l’internacional Marc Cucurella s’ha fet amb el seu rostre per complir una promesa després de conquerir el Mundial, el tècnic riojà també va mostrar la seva solidaritat amb els veïns afectats pels incendis a la Comunitat de Madrid i va tancar la setmana amb un homenatge institucional a la seu de Telefónica.
Durant aquesta setmana, De la Fuente va tornar a guanyar rellevància quan Marc Cucurella va fer públic el tatuatge amb el rostre del seleccionador, complint el compromís adquirit si Espanya es proclamava campiona del món, un gest que ràpidament es va convertir en un dels símbols més comentats de la celebració del títol.
Dies abans, el seleccionador havia acompanyat els veïns afectats pels incendis forestals a la Serra de Madrid, traslladant un missatge de suport i proximitat a les persones que van patir les conseqüències dels focs i participant en un acte de suport institucional juntament amb les autoritats.
El colofó d’aquesta intensa setmana va arribar al Distrito Telefónica, on va ser rebut pel president de la companyia, Marc Murtra, en una trobada amb més d’un miler de directius, empleats i familiars. Durant l’acte, De la Fuente va lliurar una samarreta oficial de la selecció espanyola utilitzada durant la conquesta del Mundial, que passarà a formar part del museu corporatiu de Telefónica com a record permanent del segon títol mundial d’Espanya.
Murtra va agrair al seleccionador haver permès a Telefónica «aportar un gra de sorra a una victòria tan extraordinària» a través del patrocini de la Reial Federació Espanyola de Futbol i va destacar que la companyia entén aquest tipus d’aliances com un suport a «grans projectes socials i de país». Així mateix, va elogiar el lideratge de De la Fuente i els valors d’esportivitat, treball en equip i humilitat transmesos per la selecció campiona del món.
Per la seva banda, el seleccionador va assegurar sentir-se emocionat per la rebuda i va defensar que l’èxit esportiu ha de continuar sustentant-se en «una base sòlida de valors i principis» que serveixi d’exemple per a les noves generacions. La trobada reforça, a més, l’aliança entre Telefónica i la Reial Federació Espanyola de Futbol, vigent fins al 2030, amb Movistar com a operador oficial de les seleccions nacionals.